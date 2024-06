Emicida e Pitty encerram a 21ª edição do João Rock; festival foi marcado por encontros da música nacional

Com o tema “viva o clássico, descubra o novo”, o João Rock garantiu uma noite épica às mais de 70 mil pessoas que compareceram no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto (SP). Nos quatro palcos da festa, o público presenciou mistura de ritmos, as lendas da música nacional e um ainda um encontro surpresa de Samuel Rosa que cantou “Lourinha Bombril” com Herbert Vianna durante o show de Os Paralamas do Sucesso no Palco João Rock.

Os amantes da música brasileira se divertiram ao som de Os Paralamas do Sucesso; Marcelo D2, Djonga e Um Punhado de Bamba; Samuel Rosa; CPM 22; Pitty e Emicida; Marina Sena; Armandinho; Detonautas; e Thiago Castanho e Marcão Brito – CBJR 30 anos no Palco João Rock.

O Palco Brasil recebeu as lendas 14 Bis, Novos Baianos, Ney Matogrosso e Djavan, ovacionados pelo público ao entoar canções que marcaram gerações.

Um elenco 100% feminino e inédito no Palco Aquarela contou com estrelas como Tássia Reis, Negra Li, Maria Gadú, Duda Beat e Marina Lima.

Outro destaque foi o Palco Fortalecendo a Cena, com os novos sucessos do trap, rap e hip-hop: School of Rock, Ebony, Ryu-The Runner, Wiu, Teto e Veigh.

Grandes encontros

Famoso por promover grandes encontros, a edição deste ano teve Pitty e Emicida, com o espetáculo “Travessia”. A apresentação contou com um repertório misto dos dois artistas e novos arranjos – tudo produzido exclusivamente para o festival.

O Palco João Rock recebeu, ainda, a Batalha de Rimas e os vencedores do Concurso de Bandas, Kauze e Matuto S.A.

A programação do Palco Brasil foi aberta pela banda Freon Rock, campeã do Concurso “É Pra Cantar”.