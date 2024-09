Emia Aron Feldman recebe tarde de arte e cultura neste sábado

No próximo sábado (14), a Escola Municipal de Iniciação Artística (Emia) Aron Feldman, em Santo André, realiza uma tarde repleta de atividades artísticas e culturais no evento gratuito “Sábado Animado”. Será um momento de confraternização entre alunos, professores e a comunidade.

Durante a programação será realizado o primeiro ateliê livre de cerâmica deste semestre na Emia, das 13h às 16h. Com orientação de Leandro Araujo, a aula aberta é voltada a todos os interessados maiores de 17 anos e propõe um espaço para desenvolvimento do fazer artístico, conhecimento e experimentação. A ideia é que os participantes possam pensar e construir um discurso poético e artístico através da cerâmica.

As próximas aulas serão nos dias 5 de outubro e 11 de novembro, sendo 15 vagas em cada dia. Os interessados devem entrar no grupo de WhatsApp por meio do link https://bit.ly/AteliedeCeramicaEMIA. A atividade é aberta ao público geral. É necessário ter conhecimento prévio de técnicas básicas de modelagem em argila e levar o material.

A Emia fica dentro do Parque Regional da Criança Palhaço Estremilique, localizado na Avenida Itamarati, 536 – Parque Jaçatuba. O atendimento é de terça a sexta, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h. Para mais informações basta entrar em contato no telefone (11) 4476-7437 ou no e-mail [email protected].

Programação:

13h – Ateliê Aberto de Cerâmica

Como parte da programação, Leandro Araújo conduzirá um ateliê aberto voltado para iniciantes na cerâmica. Os participantes terão a chance de explorar suas habilidades manuais e criar peças únicas.

14h – Oficina de Construção de Instrumentos

Sob a orientação de Celso Cardoso e Alfredo Zaine, os participantes poderão aprender a construir seus próprios instrumentos musicais. Esta oficina é uma oportunidade para se conectar com a música de forma prática e divertida.

15h – Contação de Histórias: ‘O flautista de Hamelin’

Para encerrar o evento, Renata Moré e Alfredo Zaine irão encantar a todos com a contação da famosa história “O flautista de Hamelin”, com a participação especial dos alunos dos cursos MIA Zero.

Serviço:

Sábado animado

Data: 14/9 (sábado)

Horário: 13h

Local: Emia Aron Feldman – Parque Regional da Criança Palhaço Estremilique

Endereço: Avenida Itamarati, 536 – Parque Jaçatuba

Mais informações: (11) 4476-7437 / [email protected]

Atividades gratuitas