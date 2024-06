Emerson Royal diz que Richarlison é novo homem após passar fase ‘isolado’

O lateral-direito Emerson Royal exaltou a atitude de Richarlison, companheiro de Tottenham, em buscar ajuda no ano passado, quando teve de lidar com cobranças em campo e também problemas pessoais fora das quatro linhas.

Emerson Royal disse, em entrevista exclusiva à reportagem, que o atacante “virou um novo homem” após superar as dificuldades.

“Por essa situação que mexeu e o magoou, acabou que ele se isolou muito. Ele não abria muito espaço para conversa, porém como jogamos juntos eu tentei me aproximar dele porque ele é um menino bom e gosto muito dele. Ele acabou perdendo isso (alegria) nessa época por conta de terceiros. Disse para ele que não iria fazer melhor nem pior do que ninguém, tem que buscar ajuda de quem entende do assunto e que pode te ajudar. Partiu dele essa boa iniciativa e agora virou um novo homem, está muito feliz, está se recuperando das lesões e vai voltar à seleção”,disse a reportagem.

Na última terça-feira, Royal promoveu em São Paulo uma partida solidária de futebol para arrecadar doações ao Rio Grande do Sul. Nascido em São Paulo, no bairro Ermelino Matarazzo, na zona leste da capital, o lateral-direito destaca a perseverança para triunfar na carreira e o apoio da família.

“Muitas vezes achamos que é impossível. A gente que sai da periferia às vezes acha que é um mundo muito distante, mas não é, todo mundo pode chegar. Sempre acreditei nos meus sonhos e que seria possível. Sou muito grato a Deus, minha família e a todos que fizeram de tudo para que eu pudesse chegar onde cheguei e ser referência para muita gente.”

FUTURO DA CARREIRA

Royal pode deixar o Tottenham na próxima janela de transferências e atraiu o interesse do Milan. O lateral abriu o jogo sobre o futuro e disse que em breve tomará uma decisão.

“Pedi para os meus empresários não conversarem comigo sobre essas questões por agora porque estou de férias, casei recentemente e quero aproveitar esse momento. Nos próximos dias, terei que fazer uma reunião com eles porque é uma decisão muito importante que vou ter que tomar agora.”

FOCO EM RETORNAR À SELEÇÃO BRASILEIRA

Emerson Royal ficou de fora da disputa da Copa América com a seleção brasileira. O lateral diz que seus próximos passos na carreira serão pensando em voltar a vestir a camisa amarelinha.

“Na vida nada é fácil, sempre batalhei para estar na seleção e eu estarei. Os meus próximos passos na próxima temporada será em cima disso. Se eu ficar no Tottenham ou sair, é sempre buscando jogar para eu estar na seleção. Vou batalhar por isso,”