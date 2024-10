Emergência climática é tema de exposição no Museu do Ipiranga

Os olhos ardem, a garganta resseca, as narinas queimam e os pulmões sufocam. É a vida humana em risco. A trajetória pensada antes como necessária para um mundo melhor agora é desafiada por queimadas, enchentes, altas e baixas temperaturas, secura do ar. Ao promover a exposição “Onde há fumaça: arte e emergência climática”, o Museu do Ipiranga questiona a ideia de progresso ainda predominante, que gera a situação atual de emergência climática. O público está convidado a fazer parte dessa reflexão a partir de 5 de novembro, data de abertura da nova mostra temporária, que terá entrada gratuita.

A curadoria do Micrópolis, grupo formado pelos arquitetos e pesquisadores Felipe Carnevalli, Marcela Rosenburg e Vítor Lagoeiro, coloca o acervo histórico ao lado de obras contemporâneas para dar visibilidade ao processo de degradação ambiental e social ao longo do desenvolvimento urbano do Brasil. “Muitas imagens que encontramos no acervo trazem, de alguma forma, indícios da emergência climática que enfrentamos hoje. Diversas dessas obras históricas estão fortemente ancoradas no tripé da monocultura, latifúndio e escravidão. E são essas representações coloniais que inauguram a ideia de Brasil”, afirma o curador Vítor Lagoeiro.

É a primeira vez desde a reabertura que uma mostra no Museu do Ipiranga tem uma curadoria inteiramente externa. Esse é mais um passo da instituição para acolher a participação da sociedade e contar narrativas de grupos não-hegemônicos. “Nos preocupamos em usar a memória e o patrimônio histórico como ferramentas de diálogo com o presente. Por isso, conectar nosso acervo com questões contemporâneas, como a emergência climática, é pauta central para a instituição. Assim, cumprimos nosso papel de produzir conhecimento histórico e de estimular discussões que impactam diretamente a sociedade e o futuro do planeta”, diz a professora doutora Aline Montenegro Magalhães, chefe da Divisão de Acervo e Curadoria.

Pinturas e fotografias de mestres, como Benedito Calixto e Henrique Manzo, dialogam com trabalhos dos artistas Alice Lara, André Vargas, Bruno Novelli, davi de jesus do nascimento, Anderson Kary Bayá, Jaime Lauriano, Luana Vitra, Mabe Bethônico, Roberta Carvalho, (Se)cura humana, Uýra Sodoma e Xadalu Tupã Jekupé. A justaposição permite analisar como a colonização do território e a construção da nação estão pautadas na ideia de civilização versus barbárie, da cultura possível versus natureza impossível.

A iniciativa com artistas de diferentes origens, entre elas quilombolas e indígenas, traz outras possibilidades de interpretação da história e dos sentidos de transformação para o país. É um convite para pensar caminhos para combater o caos climático que gera desigualdade social, fome, sede e morte.

“As obras contemporâneas de diferentes maneiras perpassam o universo do agronegócio, das florestas devastadas, da secura dos rios, do racismo ambiental e da exploração dos corpos, mas também trazem a resistência do que resta, a potência do que se imagina e a esperança do que se constrói coletivamente”, afirma a curadora Marcela Rosenburg.

A exposição ainda inclui trabalhos dos pesquisadores Ed Hawkins, cientista britânico do clima, criador das espirais climáticas e riscas de aquecimento, e Eduardo Góes Neves, ambientalista brasileiro atuante na Amazônia; e dos ativistas, projetos e movimentos sociais Assentamento Terra Vista, Márcio Verá Mirim, Redes da Maré e Hãmhi Terra Viva.

“Entendemos o Museu como um lugar de produção de conhecimento que, para além da arte, também está no ativismo, na vida cotidiana e nas questões ambientais. Vemos o Museu como espaço de diálogo entre campos do saber, por isso o desejo de trazer, junto das obras dos artistas, trabalhos que não estão no contexto artístico, mas que subvertem a própria ideia de arte quando colocados nesse lugar”, comenta o curador Felipe Carnevalli.

Percurso

Uma releitura de “Independência ou Morte” (1888), obra mais popular do Museu do Ipiranga e amplamente difundida em livros didáticos, abre a exposição e introduz os temas que guiaram a curadoria. Em “Independência e Morte” (2022), Jaime Lauriano substitui os símbolos e gestos de heroísmo patriótico por efeitos das tragédias ambientais decorrentes do rompimento de barragens de mineração ocorridas recentemente no Brasil. Em meio a uma paisagem devastada, intoxicada e esvaziada, o artista insere frases que remetem aos problemas ambientais no Brasil.

Em seguida, no núcleo “Monocultura”, o visitante encontra 24 obras do acervo histórico do Museu do Ipiranga e três contemporâneas para apontar como a prática moldou o território brasileiro, estabelecendo uma relação direta com a escravidão. Em contraposição, são apresentadas formas menos predatórias de manejo da terra usadas por povos indígenas e comunidades ancestrais.

O núcleo “Pavimentação” aborda a urbanização do território paulista e a impermeabilização do solo para refletir sobre como a cidade materializa uma ideia predatória de modernidade. As 14 obras do acervo e as três contemporâneas retratam desde o soterramento da biodiversidade pelo pavimento, a ocupação exacerbada do solo, o esgotamento da terra e a geração de resíduos pela construção civil até a persistência de seres e modos de vida que resistem em meio ao concreto.

Tentativas históricas de controle dos cursos d’água e suas consequências são retratadas no núcleo “Transbordamentos”, que traz 11 obras históricas e três contemporâneas. Elas documentam visual e sensorialmente os efeitos do desequilíbrio climático causado pela intervenção humana nos rios, desde a impermeabilização do solo até o acúmulo de resíduos.

A exploração da força animal ganha destaque em “Domesticação”, que evidencia a extinção de espécies como um sintoma da emergência climática. São 11 obras históricas e três contemporâneas que representam a suposta superioridade humana sobre os outros seres e apresenta perspectivas da coexistência entre diferentes espécies, com foco em práticas indígenas, além do retorno dos bichos em situações de não presença humana.

Por fim, o núcleo “Força geológica” aborda o impacto humano na transformação geológica da terra. As 10 obras históricas e quatro contemporâneas registram atividades como mineração e desmatamento e os desastres ambientais gerados por elas. Apresentam, ainda, práticas de incentivo à biodiversidade e manejo sustentável do solo.

A exposição temporária “Onde há fumaça: arte e emergência climática” é um chamado para abrir os olhos para a questão e se inspirar na arte para inventar modos mais generosos de habitar o planeta.

SERVIÇO

Exposição temporária “Onde há fumaça: arte e emergência climática”

Abertura: 5/11 (terça), às 10h

Encerramento: 28/2/2025

Sala de exposições temporárias, ala oeste do piso Jardim Entrada gratuita para esta exposição.

Acesso ao edifício monumento

O acesso ao edifício monumento, no qual estão abertas as exposições de longa duração, se dá por meio de ingressos vendidos no site ou diretamente na bilheteria.

Museu do Ipiranga

Endereço: Rua dos Patriotas, 100

Funcionamento: Terça a domingo (incluindo feriados), das 10h às 17h (última entrada às 16h).

Bilheteria a partir das 9h.

Ingressos para as exposições de longa-duração: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada).

Gratuidades: Quartas-feiras e primeiro domingo do mês, além de entrada franca para públicos específicos. Confira mais informações: Link

Transporte público: De metrô, há três estações da linha 2 (verde) próximas ao Museu, Alto do Ipiranga (30 minutos de caminhada), Santos-Imigrantes (25 minutos a pé) e Sacomã (25 minutos a pé). A linha 710 da CPTM tem uma parada no Ipiranga (20 minutos de caminhada).

Principais linhas de ônibus: 4113-10 (Gentil de Moura – Pça da República), 4706-10 (Jd. Maria Estela – Metrô Vila Mariana), 478P-10 (Sacomã – Pompeia), 476G-10 (Ibirapuera – Jd.Elba), 5705-10 (Terminal Sacomã – metrô Vergueiro), 314J-10 (Pça Almeida Junior – Pq. Sta Madalena), 218 (São Bernardo do Campo – São Paulo).

Pessoas com deficiência em transporte individual: na entrada da rua Xavier de Almeida, nº 1, há vagas rotativas (zona azul) em 90°.

Bicicletas: para quem usa bicicleta, há paraciclos disponíveis próximos aos portões da R. Xavier de Almeida e R. dos Patriotas.