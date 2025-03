Embratur, São Paulo e TAP promovem novos destinos paulistas para o público europeu na BTL

A culinária foi o ponto de partida para o anúncio de três novos destinos para o turismo internacional em São Paulo. A Ação da Embratur em parceria com a Visit São Paulo, a Secretaria de Turismo do estado e a companhia aérea portuguesa TAP aconteceu nesta quarta-feira (12), durante a 35ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a mais importante feira do setor em Portugal.

Os representantes do trade presentes puderam provar o famoso Virado a Paulista, apresentado em aula-show do chef Gil Guimarães, e conhecer um pouco das experiências de cicloturismo e roteiro de charme na Mantiqueira, e da Rota de Turismo Sustentável no Litoral Norte, que inclui algumas das mais belas praias do Brasil. A ação ainda contou com o sorteio de uma passagem aérea da TAP para os destinos de São Paulo.

São Paulo está entre os estados com maior crescimento no número de turistas internacionais em janeiro de 2025. No primeiro mês deste ano, a região recebeu 219.787 visitas de visitantes estrangeiros, um crescimento de 22,27% na comparação com o mesmo período de 2024, quando o total foi de 179.749 chegadas. Este foi o maior número para o mês desde 2007, quando cerca de 251 mil turistas chegaram ao estado no primeiro mês do ano.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, lembrou que o estado está entre os principais portões internacionais do Brasil e é exemplo de conectividade. “São Paulo é a principal entrada para muitos voos que chegam do exterior, e tinha que estar presente na BTL com esses novos destinos. É um estado que tem cultura, história, gastronomia e um litoral riquíssimo, que estamos apresentando em uma feira de turismo muito importante, e em Portugal, um país irmão e um hub para toda a Europa”, disse.

O secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, descreveu a BTL como uma oportunidade para fortalecer São Paulo no mercado turístico Europeu. “São Paulo é um destino que oferece diversidade e experiências únicas para o turista internacional. Esta ação em parceria com a Embratur, o Visite São Paulo e a TAP, realizada na Bolsa de Turismo de Lisboa, é uma excelente oportunidade para reforçar a presença do nosso estado no mercado europeu. Além da nossa tradicional gastronomia, como o Virado à Paulista, estamos apresentando ao mundo destinos encantadores, como a Mantiqueira e o Litoral Norte, que representam o melhor do nosso ecoturismo e turismo sustentável. O crescimento no número de turistas internacionais reflete a força de São Paulo como um polo global de turismo, e estamos cada vez mais conectados ao mundo”, argumentou.

O presidente executivo da Visit São Paulo, Toni Sando, enviou uma mensagem em vídeo para o evento, agradecendo as parcerias na promoção internacional da capital e do estado. “Agradecemos muito a parceria da Ávoris, da CVC, da TAP e da Embratur, que todos juntos, promovemos esse estado que é tudo de bom”, elencou.

Para o presidente da TAP, Luís Rodrigues, “ser parceiro da Embratur nas feiras de turismo da Europa faz parte da nossa estratégia de promoção internacional do Brasil”. “É nosso objetivo levar cada vez mais turistas para o Brasil, não só de Portugal, mas de toda a Europa e África, de onde a TAP voa”, afirmou. “Juntamente com a Embratur, queremos continuar a ser a principal companhia aérea internacional a conectar a Europa com o Brasil”, completou Rodrigues.



BTL

A Embratur participa, em parceria com o Sebrae, de 12 a 16 de março, da 35ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a mais importante feira de turismo internacional de Portugal. A atuação acontece em um momento de estreitamento de laços entre o Brasil e os portugueses. A conectividade vai ser um dos destaques do encontro, junto com a rota Lisboa-São Paulo, com opções diversas de turismo distantes até três horas da capital.