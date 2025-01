Reafirmando seu compromisso com o fortalecimento da economia criativa, do turismo e do audiovisual brasileiro, a Embratur marca presença na 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, no interior de Minas Gerais. O evento, um dos mais importantes no calendário audiovisual do país, reúne produtores, realizadores, atores e entusiastas do cinema, oferecendo uma plataforma para exibição, debate e valorização de produções nacionais e internacionais.

Tema e Programação

Com o tema “Que cinema é esse?”, a Mostra, que começou no dia 24 de janeiro e segue até 1º de fevereiro, homenageia a atriz Bruna Linzmeyer e exibirá 140 filmes – entre longas, curtas e médias-metragens – divididos em 61 sessões, com representantes de 21 estados brasileiros.

Dentro deste cenário, a Embratur destaca-se com iniciativas que conectam cinema, economia criativa e o turismo, consolidando o audiovisual como uma ferramenta para promover a imagem do Brasil no cenário global.

Brasil com S

Um dos destaques da programação é a Mostra Especial Cine EmbraturLAB, que ocorre no sábado (1º), apresentando quatro curtas-metragens selecionados pelo edital Brasil com S, primeira edição. Esses filmes, que serão exibidos em uma tenda em praça pública, foram escolhidos por sua capacidade de promover destinos turísticos e histórias brasileiras, destacando a diversidade cultural, natural e humana do país.

Antes de cada exibição, os diretores e elenco serão convidados ao palco para apresentar suas obras e compartilhar suas experiências no projeto. Entre os curtas exibidos estão:

“ Carimbó da Amazônia ” ( Documentário ) – Um mergulho nas tradições do carimbó e nas paisagens de Alter do Chão , no Pará . Participantes: o diretor Maxwell e o Mestre Chico Malta, protagonista do filme.



” ( ) – Um mergulho nas tradições do carimbó e nas paisagens de , no . Participantes: o diretor Maxwell e o Mestre Chico Malta, protagonista do filme. “ Entre Sinais e Mares ” ( Ficção ) – Uma história de amor na Ilha do Mel , em Maringá (PR) , abordando inclusão e diversidade LGBTQIAP+ . Os atores que integram o curta são surdos. Participantes: o diretor João Gabriel Kowalski, o ator Leo Castilho e membros do elenco, com tradução em Libras .



” ( ) – Uma história de amor na , em , abordando inclusão e diversidade . Os atores que integram o curta são surdos. Participantes: o diretor João Gabriel Kowalski, o ator Leo Castilho e membros do elenco, com tradução em . “ Huni Kuï: O Povo Verdadeiro ” – Obra traz um retrato do turismo etnográfico e da cultura indígena Huni Kuï , no Acre . O estado é habitado por 15 etnias e outras três não contatadas – os chamados “índios isolados”. A diversidade étnica está distribuída entre 11 municípios, onde estão localizadas 34 Terras Indígenas. Participantes: os diretores Tatiana e Gabriel Sager e o roteirista Carlos Hammes.



” – Obra traz um retrato do e da cultura indígena , no . O estado é habitado por 15 etnias e outras três não contatadas – os chamados “índios isolados”. A diversidade étnica está distribuída entre 11 municípios, onde estão localizadas 34 Terras Indígenas. Participantes: os diretores Tatiana e Gabriel Sager e o roteirista Carlos Hammes. “Caminhos do Peabiru” – O curta ressignifica e redescobre a história da estrada transcontinental mais importante da América do Sul antes da chegada dos europeus. Participantes: o diretor Juliano de Paula, a produtora executiva Desirre Portela e a turismóloga Tatiana Perim.

Com um investimento de R$ 300 mil no total, sendo R$ 60 mil para cada produção, a primeira edição deste edital recebeu 412 inscrições de todo o Brasil.

Segunda edição

Durante a Mostra, a Embratur também anuncia a segunda edição do edital Brasil com S. Com um investimento de R$ 100 mil por curta, o programa apoiará a produção de quatro curtas-metragens inéditos focados no bioma Amazônia.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, pontuou que “essa iniciativa reforça o compromisso da Agência em promover a internacionalização do audiovisual brasileiro, estimulando produções que dialoguem com o turismo e a valorização das belezas naturais e culturais do país”.

Freixo reforça ainda a importância do audiovisual como ferramenta de transformação. “Sabemos do poder transformador do cinema para a promoção do Brasil no cenário internacional. Ao investir no audiovisual, fomentamos o turismo, impulsionamos economias locais e projetamos nossa cultura para o mundo”, afirma.

Com inscrições de 1º de fevereiro a 7 de março, o edital está alinhado aos esforços da agência na COP 30, que ocorrerá em Belém (PA) em novembro e integra as iniciativas para promover a Amazônia como destino sustentável.

As produções deverão destacar aspectos como a diversidade urbana e natural, sustentabilidade, tradições culturais, gastronomia, música, artesanato, pessoas e paisagens singulares da Amazônia. Os selecionados terão até outubro para a entrega do curta finalizado.

Film Commission Nacional

Além de fomentar a criação artística, a Embratur trabalha ativamente na construção de políticas públicas para o fortalecimento do setor audiovisual. A instituição tem liderado esforços junto ao Governo Federal para viabilizar uma Film Commission Nacional, fundamental para atrair produções internacionais, fortalecer a presença dos filmes brasileiros em mercados mundiais e consolidar o Brasil como destino film friendly.

A Film Commission trata-se de uma organização criada com o objetivo de estimular o turismo, auxiliar as equipes com informações e suportes práticos e atrair produções para gerar movimentação econômica, criando empregos e oportunidades para profissionais e empresas locais. Ela também contribui para fortalecer a sinergia entre trade turístico e o setor audiovisual, aumentando o interesse estrangeiro em conhecer, por exemplo, cenários e paisagens.

Marcelo Freixo destacou a importância de se criar uma film commission nacional. “Das dez maiores economias do mundo, o Brasil é o único que não tem film commission nacional. Essa é uma missão que eu abracei para resolver nesse governo. A gente tem que ter um projeto de país na produção audiovisual, com políticas de incentivo bem estabelecidas”, argumentou o presidente da Agência.

Com estudos que apontam que cerca de 100 milhões de turistas planejam suas viagens influenciados por filmes e séries, o vínculo entre audiovisual e turismo se consolida como uma das principais tendências globais. A Embratur aposta nesse potencial ao unir estratégias de promoção turística a conteúdos audiovisuais.