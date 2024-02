Embrapii e Fapesp vão injetar R$ 150 milhões em Centros de Competência localizados no estado de SP

A Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) e a Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) vão investir um total de R$ 150 milhões em dois Centros de Competência Embrapii localizados no estado de São Paulo, em Campinas e na capital. A parceria viabiliza um aporte de R$ 75 milhões da Fapesp para pesquisas nas áreas de Open Ran e Terapias Avançadas, dobrando o investimento previsto inicialmente para as iniciativas, que vão impulsionar pesquisas estratégicas para o país em áreas de fronteira tecnológica.

A assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT), que garantirá os novos recursos, foi realizada nesta quarta-feira (21), durante o 1° Roadshow Centros de Competência da Embrapii, na sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). A solenidade de oficialização do acordo contou com as presenças do presidente da Embrapii, Chico Saboya, do diretor-presidente do Conselho Técnico-Administrativo da Fapesp, Carlos Américo Pacheco, e de representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Saúde, além de instituições representativas do setor produtivo.

Com modelo inédito, os Centros de Competência Embrapii vão construir conhecimento e criar pontos de referência no país para pesquisas em áreas de tecnologias de fronteira.

“É importante registrar esse avanço da Embrapii, nesses dois últimos anos, de incorporar uma nova modalidade de desenvolvimento tecnológico para a indústria, com um modelo mais proativo, em que, através desses Centros de Competência, a gente tem como desbravar as tecnologias de fronteira. E temos a satisfação de adicionar a Fapesp a esse pool de entidades, já formado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ministério da Saúde, como sendo nossa parceira ao incorporar no esforço de reforçar, financeiramente, esse projeto”, ressaltou o presidente da Embrapii, Chico Saboya.

O diretor-presidente do Conselho Técnico-Administrativo da Fapesp, Carlos Américo Pacheco, destacou a importância do acordo: “A Fapesp está muito satisfeita em firmar esta parceria com a Embrapii. A Fapesp atua no fomento à inovação há mais de 20 anos, com seu programa de pequenas empresas inovativas, que já apoiou cerca de 1.800 empresas e de sua modalidade de pesquisa colaborativa entre universidades, institutos e empresas, a exemplo de seus centros de pesquisa em engenharia. Os centros de competência hoje anunciados abrem outra possibilidade de apoio à inovação e, com certeza, vão estimular outras modalidades de cooperação entre a Fapesp e a Embrapii. Os centros aqui anunciados poderão submeter projetos para a Fapesp, que vai analisá-los pelos seus critérios e decidir pela suplementação dos recursos já aportados. Tenho certeza de que teremos boas razões para comemorar no futuro próximo fortalecendo as competências destas instituições”.

Open Ran

O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD), localizado em Campinas (SP), foi selecionado em maio de 2023 para a gestão do Centro de Competência Embrapii em Open RAN (Open Radio Access Networks). O contrato prevê o aporte de R$ 60 milhões da Embrapii, oriundos do Programa Prioritário PPI IoT/Manufatura 4.0, do MCTI. Com mais R$ 60 milhões, a serem aplicados a partir de agora pela Fapesp, o montante investido vai chegar a R$ 120 milhões. Além disso, deverão ser captados no mínimo mais R$ 6 milhões junto a empresas associadas, chegando-se a um total de pelo menos R$ 126 milhões.

O Centro de Competência Embrapii em Open RAN tem como foco o desenvolvimento de tecnologias abertas para infraestrutura de redes de telecomunicações. Atualmente, as redes são dependentes de equipamentos produzidos por poucos fornecedores que oferecem soluções proprietárias. O Centro de Competência Embrapii em Open RAN permitirá que empresas se especializem no desenvolvimento de software e hardware abertos, possibilitando o surgimento de novas empresas no segmento e aumentando a oferta de equipamentos e soluções às operadoras de rede.

Terapias Avançadas

A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein vai receber R$ 15 milhões da Embrapii, provenientes do Ministério da Saúde, para as pesquisas do Centro de Competência Embrapii em Terapias Avançadas. Com o anúncio desta quarta-feira, a Fapesp também passa a investir o mesmo valor, somando-se um investimento de R$ 30 milhões. A instituição gestora, selecionada em setembro de 2023, ainda deverá buscar mais R$ 2,3 milhões junto a empresas associadas, o que representa um aporte total de pelo menos R$ 32,3 milhões.

O Centro de Competência Embrapii em Terapias Avançadas tem a missão de avançar no estudo de terapias gênicas para tratamentos inovadores contra doenças ainda sem terapias resolutivas. O Einstein vai desenvolver pesquisas que buscam soluções de fronteira a partir da potencialização ou modificação da atuação de células humanas. As terapias gênicas podem ajudar a reduzir ou eliminar a necessidade de tratamentos contínuos que podem durar a vida toda, além de permitir o desenvolvimento de tratamentos para doenças sem respostas satisfatórias.

O que são os Centros de Competência

Os Centros vão atuar em oito temas diferentes e serão responsáveis por soluções inovadoras com o objetivo de viabilizar grandes tendências da indústria para o futuro. No total, serão nove Centros de Competência com um investimento total de R$ 495 milhões da Embrapii, valor que será alavancado por meio de parcerias com novas instituições investidoras e contratos a serem firmados com empresas associadas.

O modelo irá atrair empresas e criar empregos qualificados, além de investimentos, agregando valor à região onde estiverem instalados. Além disso, vão deixar um amplo legado que inclui a formação de recursos humanos de alta qualidade voltados para a academia e para a indústria; cooperações internacionais contemplando, inclusive, o desenvolvimento de pesquisas conjuntas; estímulo ao desenvolvimento de projetos cooperados da indústria, envolvendo startups; criação de infraestrutura para pesquisa e desenvolvimento de soluções, nas áreas temáticas, de destaque mundial.

Além dos Centros de Competência Embrapii em Open RAN e Terapias Avançadas, já foram anunciados outros seis. Para este ano de 2024, ainda está prevista a seleção do Centro de Competência Embrapii em Segurança Cibernética, completando a lista de nove unidades no total.

Confira a lista dos centros já anunciados:

Centro de Competência Embrapii em Open RAN.

Unidade gestora: Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações – CPqD

Centro de Competência Embrapii em Tecnologia Quântica.

Unidade gestora: SENAI Cimatec – Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia (BA);

Centro de Competência Embrapii em Tecnologia e Infraestruturas de Conectividade 5G e 6G.

Unidade gestora: Inatel – Inatel Instituto Nacional de Telecomunicações (MG);

Centro de Competência Embrapii em Tecnologias Imersivas Aplicadas a Mundos Virtuais.

Unidade gestora: CEIA-UFG – Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás (GO);

Centro de Competência Embrapii em Plataformas de Hardware Inteligentes e Conectadas – Smart Gride e Mobilidade Elétrica.

Unidade gestora: Lactec – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (PR);

Centro de Competência Embrapii em Plataformas de Hardware Inteligentes e Conectadas – Agricultura Digital.

Unidade gestora: Instituto SENAI de Inovação (ISI) em Sistemas de Sensoriamento (RS);

Centro de Competência Embrapii em Plataformas de Hardware Inteligentes e Conectadas.

Unidade gestora: Virtus-UFCG – Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Tecnologia da Informação, Comunicação e Automação, da Universidade Federal de Campina Grande (PB); e

Centro de Competência em Terapias Avançadas.

Unidade gestora: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein.