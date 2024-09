Embraer participa do primeiro Bali Air Show

A Embraer, terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, apresentará produtos e soluções inovadoras de seu portfólio em Aviação Comercial, Defesa e Aviação Executiva na primeira edição do Bali Air Show, que acontece no Aeroporto Internacional Ngurah Rai, de 18 a 21 de setembro. Modelos em escala das aeronaves de última geração da Embraer, como a família de jatos narrowbody E2 e o jato de transporte militar multimissão C-390 Millennium, estarão em exibição no estande da Embraer (B11, Hall B).

As aeronaves da Embraer já operam no país. A Força Aérea da Indonésia adquiriu uma frota de A-29 Super Tucanos e uma frota considerável de jatos executivos fabricados pela companhia operam no país do Sudeste Asiático. A PT Wira Jasa Angkasa (WJA) é o centro de serviços autorizado nomeado pela Embraer Aviação Executiva na Indonésia.

A família de jatos E2 é composta pelo E190-E2 e pelo E195-E2, jatos com capacidade para até 114 e 146 passageiros, respectivamente. Os jatos E2 são os mais silenciosos e eficientes em termos de combustível entre as aeronaves de corredor único produzidas atualmente. Além de ser mais eficiente e líder em sustentabilidade no segmento, a família E2 oferece uma autonomia de voo de mais de seis horas, com flexibilidade operacional para conectar novas rotas na região, tanto em cidades próximas quanto distantes. A Indonésia oferece um importante exemplo da conectividade proporcionada pela família E2: a Scoot, companhia aérea subsidiária da Singapore Airlines, iniciará voos em 28 de setembro de 2024 entre Singapura e o Aeroporto Internacional de Kertajati (KJT) operando os jatos E190-E2.

O C-390 pode transportar mais carga (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de médio porte e voa mais rápido (470 nós) e mais longe, sendo capaz de realizar uma ampla gama de missões, como transporte e lançamento de carga e tropas, evacuação médica, busca e resgate, combate a incêndios e missões humanitárias, operando em pistas temporárias ou não pavimentadas. A aeronave configurada com equipamento de reabastecimento ar-ar, com a designação KC-390, pode operar tanto como um tanque quanto como um receptor, neste caso também recebendo combustível de outro KC-390 usando pods instalados sob as asas.

A atual frota de C-390 em operação com a Força Aérea Brasileira e a Força Aérea Portuguesa acumulou mais de 14.000 horas de voo, com taxa de capacidade de missão de 93% e taxas de conclusão de missão acima de 99%, demonstrando produtividade excepcional na categoria.