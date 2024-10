Embraer aumenta entregas em 88% em relação ao 1T24

A Embraer (NYSE: ERJ; B3: EMBR3) entregou 47 aeronaves no segundo trimestre de 2024, um aumento de 88% comparado com o trimestre anterior, quando 25 jatos foram entregues. A carteira de pedidos firmes (backlog) da empresa fechou em US$ 21,1 bilhões, alta de 20% na comparação anual e valor recorde de sete anos. A Aviação Comercial foi o destaque do trimestre com 19 entregas – cerca de 170% mais em relação ao primeiro trimestre do ano (7 aeronaves no 1T24). Além disso, a Aviação Executiva manteve uma performance sólida com 27 jatos (18 no 1T24), e a Defesa entregou uma aeronave multimissão C-390 Millennium.

A carteira de pedidos de US$21,1 bilhões no 2T24, que representa mais de 20% em comparação com o mesmo período do ano anterior, está levemente acima em relação ao 1T24. O maior aumento ocorreu na Aviação Comercial (+US$ 227 milhões), enquanto a maior queda ocorreu em Defesa e Segurança (-US$ 251 milhões). Já o backlog das outras duas unidades de negócios aumentou marginalmente (+US$ 45 milhões).

Na Aviação Comercial, o backlog foi de US$ 11,3 bilhões no 2T24 (+2% no trimestre). O principal destaque do período foi a ordem de 20 jatos E2 pela Mexicana de Aviación – companhia aérea estatal do México. O pedido inclui 10 E190-E2 e outros 10 E195-E2, com entregas iniciais previstas para o 2T25. Outros destaques foram a entrega e o início das operações do primeiro E190-E2 para a Scoot – subsidiária da Singapore Airlines (SIA). Além disso, a Embraer alcançou outro marco importante: a entrega do seu 1.800º E-Jet em maio. A aeronave foi entregue à empresa de leasing Azorra e será operada pela Royal Jordanian Airlines.

Na Aviação Executiva, a unidade de negócio segue seu forte momento de vendas nos mercados tanto de varejo como de operadores de frotas, demonstrando sólido desempenho de entrega e mantendo book-to-bill positivo. A carteira de pedidos de jatos executivos teve aumento marginal e encerrou o 2T24 com US$ 4,6 bilhões (+1% no trimestre).

A unidade de Serviços & Suporte continua sendo um dos principais impulsionadores do crescimento da Embraer por meio da combinação de excelência operacional, experiência do cliente e soluções inovadoras. O backlog da unidade de negócios encerrou o 2T24 praticamente inalterado, em US$ 3,1 bilhões.

Em Defesa & Segurança, o destaque foi a entrega do segundo C-390 Millennium à Força Aérea Portuguesa (FAP), em cerimônia realizada em Gavião Peixoto (SP). Em 2019, a FAP encomendou 5 KC-390, incluindo um pacote abrangente de serviços e suporte e um simulador de voo. A primeira aeronave entrou em serviço em outubro de 2023 na Base Aérea de Beja. A seleção do C-390 por alguns países da Europa ainda não foi incorporada ao backlog, o que representa uma fonte significativa de crescimento potencial para os próximos trimestres. A carteira de pedidos firmes em Defesa e Segurança diminuiu 10% no trimestre e atingiu US$ 2,1 bilhões no 2T24.