Embraer anuncia investimento bilionário para expansão no Brasil até 2030

A Embraer, uma das principais fabricantes de aeronaves do mundo, revelou planos de investimento que totalizam R$ 20 bilhões no Brasil até o ano de 2030. O objetivo deste aporte financeiro é aumentar a produção de aeronaves, além de impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos, expandindo assim sua atuação em mercados internacionais.

O anúncio foi feito por Francisco Gomes Neto, presidente-executivo da Embraer, durante um evento em Brasília nesta quarta-feira (12), que integrou o programa Nova Indústria Brasil. A cerimônia contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Aproveito esta oportunidade para informar que a Embraer planeja realizar novos investimentos significativos no Brasil, na ordem de R$ 20 bilhões até 2030”, declarou Gomes Neto. O executivo destacou que parte desse investimento será direcionada ao aumento da produção de aeronaves e ao desenvolvimento de inovações, como as aeronaves elétricas eVTOL, também conhecidas como “carros voadores”, que serão fabricadas pela Eve, uma subsidiária do grupo Embraer.

A Eve é responsável pela fabricação de aeronaves de pouso e decolagem verticais (eVTOL). Em um movimento recente, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou dois financiamentos que juntos somam R$ 700 milhões para a produção desses veículos inovadores.

Em um comunicado à imprensa, a Embraer reafirmou que este novo investimento se alinha com a estratégia de crescimento da empresa nos próximos cinco anos e reflete a continuidade das práticas financeiras positivas já observadas nos últimos anos.

Gomes Neto expressou otimismo em relação ao futuro da empresa, ressaltando suas perspectivas promissoras nos diversos segmentos em que atua, incluindo aviação comercial, executiva, além do setor de defesa e segurança.

Recentemente, a Embraer conquistou um marco histórico ao receber da Flexjet um pedido avaliado em até US$ 7 bilhões (aproximadamente R$ 40,3 bilhões) para a compra de cerca de 200 jatos executivos. Esse evento teve um impacto significativo nas ações da companhia, que apresentaram uma valorização de 15,56%, alcançando R$ 66,40 por ação na Bolsa.

Além disso, em dezembro de 2024, a empresa anunciou sua primeira venda do Super Tucano configurado para os padrões da Otan para Portugal, onde o país adquiriu 12 unidades desse modelo de avião de treinamento e ataque leve.