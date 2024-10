Embarque na Magia do Natal com o Ballet ‘O Quebra-Nozes’ no Teatro Villa Lobos

A renomada companhia de dança Paula Castro apresenta o clássico ballet “O Quebra-Nozes” no Teatro Villa Lobos. O espetáculo, que é um dos mais famosos e tradicionais do repertório clássico mundial, é baseado no conto “O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos”.

A Companhia Paula Castro de Dança tem o prazer de anunciar este espetáculo imperdível, com apresentações de 20 a 22 de dezembro de 2024, no Teatro VillaLobos, em São Paulo, Capital. O espetáculo é uma oportunidade única para os amantes da dança experimentarem a beleza e a emoção de alguns dos ballet mais amados do mundo.

Os ingressos estão disponíveis pela internet (http://www.sympla.com.br), presencialmente, nos pontos de venda nos totens no Shopping VillaLobos (4º piso) ou ainda na bilheteria do Teatro VillaLobos (nos dias do espetáculo, 1h antes do horário do espetáculo até o início da apresentação).

A história se passa durante uma festa de Natal na casa da família Stahlbaum, onde a jovem Clara recebe um quebra-nozes em forma de soldado de presente de seu padrinho Drosselmeyer. Após a festa, Clara testemunha uma mágica transformação: a árvore de Natal cresce e os brinquedos ganham vida, incluindo o Quebra-Nozes que se torna um príncipe.

Acompanhada pelo príncipe, Clara embarca em uma jornada mágica pelo país das Neves e a Terra dos Doces, onde são recebidos pela Fada Açucarada e outros personagens encantados. A mistura de fantasia, música encantadora e dança virtuosística tornam “O Quebra-Nozes” uma experiência imperdível para todas as idades.

Sobre a Paula Castro Companhia de Dança

Criada em 1984, com o nome de Dança & Cia, essa companhia nasceu da necessidade de agrupar os talentos formados pelo Ballet Paula Castro.

Depois de alguns anos de atividades, junto com outras Cias, que se formaram na mesma época, passou a chamar Paula Castro Cia de Dança, para que não houvesse problemas com a identificação.

Durante década trabalhou com vários coreógrafos da atualidade, apresentando trabalhos de sucesso de crítica e de público.

A companhia de dança profissional do Grupo Paula Castro já realizou apresentações de êxito de crítica e de público, como O Quebra-Nozes e O Lago dos Cisnes, e trabalhou com grandes nomes do ballet mundial como coreógrafos Luiz Arrieta, Victor Navarro, e bailarinos como o cubano Carlos Acosta, Nelson Madrigal Rodriques, Yosvani Ramos e do ballet brasileiro, como Cecila Kerche e Ana Botafogo. A sede fica na unidade Morumbi do Ballet Paula Castro, em São Paulo capital, tendo como coreógrafo e professor Lucas Graziane e direção geral e artística Juliana Castro.

Sobre o Teatro VillaLobos

Localizado na Zona Oeste de São Paulo, no quarto andar do centro comercial Shopping VillaLobos, o Teatro VillaLobos conta com 717 lugares distribuídos entre plateias inferior e superior, palco com mais de 10 metros de profundidade e 24 metros de largura, foyer espaçoso com cafeteria e um rooftop que proporciona uma vista espetacular da cidade. Desenhado pelo arquiteto Carlos Bratke (1942-2017), o teatro possui projetos de acústica e cenotécnica que empregam materiais e equipamentos de ponta, tornando a experiência dos espectadores algo inesquecível. A programação do Teatro VillaLobos conta com espetáculos teatrais adultos e infantis e grandes produções. Durante a semana o palco é ocupado com shows musicais e apresentações de stand-up comedy, além de eventos corporativos.

SERVIÇO – QUEBRA-NOZES POR PAULA CASTRO CIA DE DANÇA

Dias e horários: 20/12 às 20:00, 21/12 às 20:00 e 22/12 às 20:00

Local: Teatro Villa Lobos

Endereço: Av. Drª Ruth Cardoso, 4777 – Jardim Universidade Pinheiros – São Paulo/SP

Classificação etária: Livre, menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

SETORES E PREÇOS

Premium: R$95,00 meia entrada e R$190,00 inteira

Gold: R$80,00 meia entrada e R$160,00 inteira

Silver: R$70,00 meia entrada e R$ 140,00 inteira

Balcão: R$45,00 meia entrada e R$90,00 inteira

INGRESSOS

Sem taxa de conveniência:

Atendimento presencial: Toten de vendas no Shopping Villa Lobos (4º piso em frente ao Restaurante América), ou na bilheteria do Teatro Villa Lobos (nos dias do espetáculo, 3h antes do horário do espetáculo até o início da apresentação)

Com taxa de conveniência:

www.sympla.com.br