Embarcação naufraga na ‘Garganta do Diabo’ em SP

Uma embarcação de pequeno porte com sete pessoas a bordo naufragou em São Vicente, em um ponto conhecido como “Garganta do Diabo”, no litoral de São Paulo, na noite do domingo (29).

Cinco pessoas que estavam na embarcação foram resgatadas vivas, mas outras duas seguem desaparecidas. As informações são do Corpo de Bombeiros de São Paulo, acionado para resgatar os tripulantes.

Local é conhecido como “Garganta do Diabo” devido às águas revoltas e alta incidências de acidentes na região.

Vítimas desaparecidas são duas mulheres. Entre os resgatados estão três mulheres e dois homens, encontrados à deriva duas horas após o naufrágio. Não foram repassadas informações pessoais como nomes e idades, ou se os passageiros da embarcação eram turistas ou moradores de São Vicente.

Dos cinco resgatados, quatro precisaram de atendimento médico e uma recursou o auxílio. Eles receberam os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e, em seguida, foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Central de São Vicente em uma ambulância do Samu. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

Buscas seguem na manhã desta segunda-feira (30). Viaturas e agentes dos bombeiros circulam a área para localizar as duas mulheres. A Marinha do Brasil também foi acionada e, por meio de nota, disse ter enviado reforço para auxiliar os militares.