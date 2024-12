Embalada pelo título em Ribeirão, Fullana joga São Paulo Tennis Classic em Mogi das Cruzes

O último torneio internacional feminino do ano no Brasil começa nesta segunda-feira no Kosmos Clube de Mogi das Cruzes. O Ano III São Paulo Tennis Classic, ITF W15 vai distribuir US$ 15 mil em prêmios e dar 15 pontos no ranking mundial para a campeã e tem entrada gratuita para o público.

Os principais nomes brasileiros na competição são de Luiza Fullana e Ana Candiotto, atletas que integraram recentemente o time Brasil que disputou a Billie Jean King Cup contra a Argentina, em São Paulo. Fullana foi campeão no ITF W15 de Ribeirão Preto e chega confiante para o torneio depois de jogar o WTA 125 de Florianopolis.

“Muito feliz de poder ter tido uma temporada boa e ter ido além das minhas expectativas. A meta pra esse torneio é acabar o ano me sentindo bem na quadra e com ainda mais “sede” pro ano que vem”, disse Luiza Fullana.

Outras brasileiras também estarão presentes na disputa do qualifying a partir de amanhã. O classificatório garante oito vagas na chave principal e 12 jogadoras do país buscam esta oportunidade. Entre elas, Sofia Perovani, que acaba de entrar para o ranking da WTA e alcançou as quartas de final de Joinville, Catarina Melleiro, Helena Bueno e Bianca Bernardes.

O Ano III – São Paulo Tennis Classic – 2024 é realizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo. E conta com copatrocínio de Shibata Supermercados, Stella Artois Pure Gold, Azul Linhas Aéreas – Transportadora Oficial, Alupar, Taesa, Instituto Rodobens e INNI Bola e Roupa Oficial.

O evento é chancelado pela ITF World Tennis Tour – W15 e Federação Paulista de Tênis.

O Clube Kosmos é a sede da competição. A realização é do Instituto Sports.