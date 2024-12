EMARP tem vagas para os cursos gratuitos de Dança

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da EMARP – Escola Municipal de Artes, realiza até 10 de janeiro inscrições para cursos gratuitos para o próximo ano oferecidas pelo Núcleo de “Dança Casa Dame Margot Fonteyn”. Ballet clássico, jazz, dança livre e danças urbanas são algumas das opções.

A EMARP fica localizada na Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218 – Jardim Pastoril. As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Os documentos necessários são cópia do RG ou certidão de nascimento, comprovante de endereço e foto 3X4.

Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável, que também deverá comparecer com documentação. As aulas terão início a partir do no dia 10 de fevereiro e para participar é necessário ser morador (a) de Ribeirão Pires.

Vale lembrar que as inscrições para os cursos de Teatro, Artes Plásticas e Música ainda serão divulgadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 4823-7444.

Confira os cursos, idade e horários disponíveis:

Ballet Preparatório tarde

Idade: 6 a 8 anos

Horário: 2ª feira, das 15h às 16h

Ballet Preparatório noite

Idade: 6 a 8 anos

Horário: 2ª feira, das 18h30 às 19h30

Ballet ciclo 1

Idade: 9 e 10 anos

Horário: 2ª feira, das 19h30 às 20h30

Ballet juvenil iniciante

Idade: 11 a 15 anos

Horário: 4ª feira, das 15h às 16h

Ballet adulto básico

Idade: 16 anos +

Horário: 2ª feira, das 17h30 às 18h30

Danças Urbanas iniciante

Idade: 13 a 16 anos

Horário: 2ª feira, das 19h às 20h

Dançando em Cena

Idade: 13 a 16 anos

Horário: 5ª feira, das 19h às 21h

Danças Urbanas infantil

Idade: 7 a 12 anos

Horário: Sábado, das 14h30 às 15h30

Dança Livre iniciante

Idade: 18 anos +

Horário: 4ª feira, das 14h30 às 15h30

Dança Livre iniciante

Idade: 18 anos +

Horário: 4ª feira, das 10h às 11h

Dança Contemporânea Juvenil

Idade: 13 a 17 anos

Horário: 6ª feira, das 17h às 18h

Breaking

Idade: 16 anos+

Horário: 3ª feira, das 18h às 19h

Jazz Juvenil iniciante

Idade: 13 a 18 anos

Horário: 3ª feira, das 15h às 16h

Jazz Preparatório tarde

7 a 10 anos

5ª feira, das 15h às 16h

Jazz Preparatório noite

07 a 10 anos

5ª feira, das 18h30 às 19h30

Jazz Nível 1

Idade: 11 a 12 anos

Horário: 3ª feira das 18h30 às 19h30

Sapateado

Idade: 13 anos +

6ª feira, das 18h às 19h

Sapateado infantil

Idade: 7 a 12 anos

Horário: 6ª feira, das 17h às 18h