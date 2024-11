EMARP promove agenda de recitais com participação dos alunos

Estudantes vão dar o tom dos famosos recitais de encerramento de semestre da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (EMARP), marcados para ocorrer nos próximos dias, no Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jardim Pastoril). Aberto ao público, a programação terá recitais de piano, canto, trompete, trombone e tuba.

A agenda musical promovida pela Secretaria de Educação e Cultura, por meio da EMARP e do Núcleo de Música, teve início no dia 24 de novembro segue até a próxima quarta-feira (4).

Nesta quinta-feira (28), às 20h, será a apresentação Coro Infantil e Infanto Juvenil; na sexta-feira (29), às 20h, o público poderá conferir o Recital de Piano. Já no domingo (1), haverá as apresentações de Canto Lírico, às 11h; Piano, às 15h.

Para começar a semana em grande estilo, na segunda-feira (2), às 19h, haverá os Concertos Combos de Música Popular e na quarta-feira (4), as apresentações de Trompete, Trombone e Tuba encerram a programação de recitais.

Especial Clássicos do Rock – A Banda Sinfônica da EMARP fará próxima terça-feira (3), às 20h, apresentação com programação especial de clássicos do rock. A regência da banda é de Bruno Sousa e regente assistente Lucas Henrique. Ao todo, a Banda Sinfônica tem 46 componentes que prometem emocionar o público com seus instrumentos. O evento também acontece no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro.

Para essa apresentação, a entrada será social, podendo doar um dos seguintes itens: um panetone, brinquedo em bom estado, 1 kg de alimento não perecível, ou ração para pets.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (28) – 20h – Concerto “Coro Infantil e Infanto Juvenil “.

Regência: Tatiane Bonfim;

Pianistas colaboradores: Geraldo Proença e Wendell Muller;

Apoio: Melissa Custódio

Sexta-feira (29) – 20h – Recital de Piano

Classe dos Professores: Camila Molina, Daniela Cantazano, Denis Massao, Geraldo Proença, Marcos Lozano, Leidiane Cordeiro e Wendell Lima;

Domingo (1) – 15h – Recital de Piano

Classe dos Professores: Camila Molina, Daniela Cantazano, Denis Massao, Geraldo Proença, Marcos Lozano, Leidiane Cordeiro e Wendell Lima;

Domingo (1) – 11h – Recital de Canto Lírico

Classe dos Professores: Marcia Umbelino e Marcus Ouros;

Pianista correpetidor: Denis Massao

Segunda-feira (2) – 19h – Combos de Música Popular

Classe dos Professores: Alex Duarte, Danilo Rosabone, Marcos Lozano e Wendell Muller;

Terça-Feira (3) – 20h – Apresentação da Banda Sinfônica da EMARP – Clássicos do Rock

Regência de Bruno Sousa e o regente assistente Lucas Henrique

Quarta-feira (4) – 20h – Recital de Trompete, Trombone e Tuba.

Classe dos Professores Bruno Souza, Caio Souza e Marcos França.