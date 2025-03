EMARP oferece vagas remanescentes para Núcleo de Dança

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Ribeirão Pires está com vagas remanescentes para para o Núcleo de Dança da Escola a Municipal de Artes (EMARP). As vagas são destinadas para moradores da cidade. As inscrições seguem até o dia 28 de março e devem ser realizadas diretamente na secretaria da EMARP (Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218, Centro).

As vagas são limitadas e são oferecidas seis modalidades de dança. Os documentos necessários para efetivação da matrícula são: cópia do RG ou certidão de nascimento, comprovante de endereço e foto 3X4. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável, que também deverá comparecer com documento de identificação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 4823-7444.

Confira as modalidades, horários das aulas e quantidade de vagas:

Danças Urbanas Infantil – 7 a 13 anos

Aulas aos sábados, das 14h30 às 15h30 – 5 vagas

Danças Urbanas Adulto, a partir dos 18 anos

Aulas às quartas-feiras, das 20h30 às 22h – 10 vagas.

Danças Urbanas Juvenil – 14 a 26 anos

Aulas às segundas -feiras, das 19h às 20h30 – 5 vagas

Danças livres, a partir dos 18 anos

Aulas às terças-feiras, das 9h30 às 10h30 – 10 vagas

Danças livres, a partir dos 18 anos

Aulas às quintas-feiras, das 15h às 16h30 – 10 vagas

Jazz Preparatório A – 7 a 10 anos

Aulas às quintas-feiras, das 17h às 18h -10 vagas

Jazz Juvenil Iniciante – 13 a 17 anos

Aulas às terças-feiras, das 15h às 16h – 10 vagas

Jazz Adulto Iniciante – a partir dos 18 anos

Aulas às terças-feiras, das 17h30 às 18h30 -15 vagas

Dança Contemporânea Adulto, a partir dos 18 anos

Aulas às terças-feiras, das 19h às 20h -9 vagas

Ballet Adulto 2- a partir dos 18 anos

Necessário ter no mínimo de 1 ano de experiência em ballet

Aulas às segundas-feiras, das 17h30 às 18h30 – 11 vagas

Ballet Adulto 1, a partir dos 18 anos – Iniciante

Aulas às segundas-feiras, das 18h às 19 – 10 vagas

Ballet Preparatório – tarde – 6 a 8 anos

Aulas às segundas-feiras, das 15h às 16h – 8 vagas

Ballet Intermediário Avançado, a partir dos 13 anos

Mínimo de 3 anos de experiência com sapatilha de ponta – mediante avaliação de ingresso

Sapateado Misto, a partir dos 10 anos

Aulas às sextas -feiras, das 18h às 19h – 10 vagas

Serviço:

Inscrições para vagas remanescentes – Núcleo de Dança EMARP

Inscrições até 28 de março (ou até o preenchimento das vagas)

Endereço: EMARP – Dr. Yutaka Ishihara, 218, Centro

Documentos Necessários: cópia do RG, comprovante de endereço e foto 3X4. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável, que também deverá comparecer com documento de identificação.