Emancipação da Mulher é proposta do Sesc São Caetano com projeto Autonominas 

Acreditando em ações educativas, que abrange uma variedade de campos de conhecimento, interações e sensibilidade. O Sesc ao longo do tempo manteve o compromisso com os funcionários do setor e a comunidade em geral e criou o programa “Ações para a cidadania”, um programa socioeducativo que promove a cidadania.

Com isso a unidade do Sesc São Caetano mais uma vez anuncia o projeto “Autonominas”, que no mês de julho, oferece oficinas voltadas para a emancipação da mulher em diversos aspectos de sua vida. Abordaremos temas nos quais, ao longo da história, as mulheres foram excluídas ou impedidas, permanecendo em posições subalternas na sociedade e em suas vidas pessoais. Mais do que simplesmente promover conhecimento técnico e teórico, nosso projeto visa capacitar as mulheres para fazerem escolhas conscientes, promover autorreflexão e reflexão sobre seu tempo e espaço, e desenvolver um estado de busca, reivindicação e inovação.

Todas as atividades são gratuitas, e as inscrições têm início 25/6 às 15h pelo app Credencial Sesc SP. Não perca essa oportunidade de empoderamento e aprendizado!

Uma Escrita Feminina – rastros e rasuras para além do papel

com Julia Pedreira Monteiro

Dias 1 e 3/7, segunda e quarta, das 19h às 22h

Ação Online

Tendo como campo de investigação poetas e escritoras que fazem das suas vozes modos de vivências e elaborações de si e do mundo, partilharemos leituras e procedimentos que nos convoquem a exercitar formas variadas de composição textual. É possível escrever esculpindo, desenhando, traçando linhas no ar? Escrever sem escrever? Escrever transcrevendo? Como eu posso contar minhas vivências?

Mecânica Automotiva para Mulheres

com Thais Roland

Dia 6/7, sábado, das 9h30 às 13h30

Entrada da Unidade – A18 anos

Workshop para desmistificar seu carro e facilitar conversas com profissionais da área automotiva responsáveis pela manutenção. Entenda como seu carro funciona e de que cuidados ele precisa para não virar um problema.

Oficina de DJ – Todas Podem Mixar

com DJ Miria Alves

De 15 a 17/7, segunda a quarta, das 19h às 21h

Espaço de Tecnologia e Artes – A16 anos

O principal objetivo da oficina TPM – Todas Podem Mixar, ministrada pela DJ Miria Alves, é a conscientização da mulher por meio da educação musical, com base na cultura hip hop. O projeto é direcionado ao público jovem/ adulto que tenha interesse em conhecer essa cultura e, consequentemente, possa desenvolver seu lado artístico e ingressar no mercado de trabalho.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Dias: julho

Inscrições: 25/6 às 15h pelo app Credencial Sesc SP

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal Sesc SP