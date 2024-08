Em visita a São Bernardo, senador Marcos Pontes declara apoio à candidatura de Alex Manente

O candidato a prefeito de São Bernardo, Alex Manente (Cidadania), recebeu, na tarde desta quinta-feira (29), o apoio do senador Marcos Pontes (PL), que esteve no município e conversou com moradores e apoiadores, durante encontro no comitê de Alex, na região central de São Bernardo. Estavam na atividade o candidato a vice-prefeito Paulo Eduardo (PL), e os vereadores Lucas Ferreira (PL), Eliezer Mendes (PL), Julinho Fuzari (Cidadania), Pery Cartola (Cidadania) e Alex Mognon (Progressistas).

Em seu discurso, Marcos Pontes afirmou que acredita na vitória de Alex em São Bernardo e que sabe da importância de eleger um nome com experiência. “Temos que pensar que tipo de País que nós queremos. A gente precisa ter o direito de se expressar. Isso é democracia. E, para isso, a gente precisa de gestores como o Alex Manente, para tomar conta de nossa cidade.”

O senador elencou as razões que, na avaliação dele, podem garantir a vitória de Alex Manente na eleição municipal de São Bernardo. “Ele tem capacidade de gestão, apoio político e atitude de fazer o que precisa ser feito. Tudo isso o Alex e o Paulo têm.”

Paulo Eduardo celebrou a visita de Marcos Pontes a São Bernardo. “É muito bom ver tanta gente reunida em uma quinta-feira e com o mesmo propósito. E ter a chance de ver esse homem que é o único brasileiro que teve a oportunidade de embarcar para o espaço. É uma honra estar ao lado desse dois gigantes, que são o senador Marcos Pontes e o Alex Manente.”

Para Alex, a presença do senador em São Bernardo mostra a força da sua candidatura. “Estamos enfrentando o PT, na cidade em que o presidente diz que é dele. Estou confiante que vamos ganhar essa eleição e muito feliz em receber cada vez mais apoios nessa nossa jornada”, disse.

“Temos a consciência do nosso papel em trazer mais pessoas para nosso projeto. O eleitor de São Bernardo precisa refletir sobre o que deseja para o seu futuro, para o futuro de seus filhos. Precisamos ter responsabilidade com a nossa cidade. É a hora de comparar o que cada um já fez por São Bernardo”, afirmou Alex Manente.