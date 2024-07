Em um ano Sabesp recolhe 3,5 toneladas de tampinhas plásticas

Para celebrar o “Julho Sem Plástico”, iniciativa para mobilizar consumidores sobre hábitos que geram lixo plástico, a Sabesp faz um balanço de sua campanha “Lacres e Tampinhas de Esperança”. Em um ano, foram destinadas 3,5 toneladas de tampinhas, arrecadadas entre seus colaboradores, para instituições de todo o Estado de São Paulo que atuam na ajuda da população doente e vulnerável, além de ONGs que cuidam de animais.

Com a campanha, a Sabesp incentiva a reflexão sobre a importância do descarte correto e a reciclagem de todos os tipos de resíduos. A reciclagem do plástico permite a fabricação de inúmeros outros produtos, alimentando a cadeia produtiva, desenvolvimento sustentável, crescimento econômico, além da preservação dos recursos naturais.

“Além de levar saneamento para a população de São Paulo, a Sabesp se dedica a viabilizar o futuro e tem em seu DNA a preocupação com a preservação dos recursos naturais, em especial a água. Além das ações institucionais, a Companhia incentiva seus colaboradores a praticarem ações como essa, que contribuem para preservar o meio ambiente e geram recursos que ajudam a população”, diz Sabrina de Menezes, diretora de Gente e Gestão da Sabesp.

O plástico é um resíduo que agride o meio ambiente, podendo levar entre 400 e 500 anos para se decompor na natureza. A sua reciclagem protege recursos naturais do planeta como a água, o solo, a biomassa e a fauna, principalmente a marinha. Outro ponto importante da destinação correta do produto é o impacto positivo na economia, por exemplo cada tonelada de plástico reciclada gera uma economia de 130 kg de petróleo.

Os recursos obtidos com o material arrecadado, pelos colaboradores da Sabesp, são revertidos em ajuda para quem precisa, apoiando hospitais, escolas públicas, asilos, instituições que tratam pessoas com doenças terminais e ONGs que resgatam e cuidam de animais, em todos Estado de São Paulo.