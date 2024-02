Em um ano, Sabesp intensifica ações no Litoral Norte

Desde as fortes chuvas que atingiram São Sebastião, no Carnaval do ano passado, a Sabesp intensificou suas ações para ajudar na reconstrução da região e dar andamento à universalização do saneamento, tanto no Litoral Norte como em todo o Estado. Em 11 meses, a Companhia implantou o sistema de abastecimento de água da Baleia, Sahy, Camburi e Camburizinho, que entrou em pré-operação em dezembro de 2023. O projeto teve investimentos de R$ 29 milhões da Companhia.

Entre as iniciativas, destacam-se também investimentos em infraestrutura para ampliação e modernização dos sistemas de tratamento de esgoto, além de programas de conscientização e educação ambiental.

Foram realizadas ainda: a captação de água no rio Sahy; uma estação de tratamento de água com capacidade de 60 litros por segundo (l/s) ou 5,1 milhões de litros de água por dia, localizada no bairro Baleia Verde; a perfuração de poços profundos no sertão de Camburi com capacidade de 15 l/s ou 1,29 milhão de litros por dia; a implantação de 51 km de adutoras e redes de abastecimento; recuperação de outros 5,5 km de redes e 5 reservatórios com capacidade de 1,1 milhão de litros de água; a recuperação de um reservatório em Camburi com capacidade de 1 milhão de litros; além de estações elevatórias e de bombeamento de água. Essas obras ampliaram o índice de cobertura de abastecimento de água na região de 84% para 95%.

Em São Sebastião, também estão em andamento as obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Maresias e de construção de reservatórios nos bairros São Francisco e Pontal da Cruz, com capacidade para 2 milhões de litros de água cada. Já o Programa Corporativo de Redução de Perdas está modernizando as tubulações de água, criando setores de abastecimento e distritos de medição e controle e promovendo uma gestão mais eficiente do controle de pressão e vazão para a diminuição das perdas de água.

POPULAÇÃO

A dona de casa Silmara Maciel de Melo, que mora há seis anos na Barra do Sahy, Costa Sul de São Sebastião, reconhece o trabalho realizado e fala sobre o impacto que as iniciativas tiveram na sua vida.

“Depois da tragédia, várias melhorias foram feitas. O novo sistema de abastecimento de água está sendo muito bom para a população”, destacou a moradora.

Na ocasião, em atendimento às famílias, a Sabesp também doou alimentos, roupas, produtos de higiene e limpeza para as vítimas das chuvas. Em alimentos foi arrecadado mais de 1,4 tonelada e foram distribuídos mais de 100 mil copos de água.