Em um ano, Centro de Formação Carlos Kopcak se consolida pela qualidade e diversidade das formações 

Com pouco mais de um ano de existência, o Centro de Formação Carlos Kopcak, equipamento do Departamento de Educação Popular da Secretaria de Educação de Diadema, localizado na região central da cidade, já se consolidou como um espaço educativo privilegiado para apoiar o jovem em seu projeto de vida por meio de formações e cursos gratuitos.

Em 2023, por exemplo, mais de 370 pessoas realizaram algum curso de idioma no Kopcak, seja inglês, italiano ou espanhol. Outros cursos muito procurados no ano passado foram Trilhas e Trajetórias – Orientação Profissional, que teve 116 participantes, e de Tutoria Individual – Organização de Estudos, que oferece orientação para quem, por exemplo, quer entrar na faculdade. Por meio desse último, foram realizados cerca de 70 atendimentos.

De acordo com Evelyn Daniel, diretora do Departamento de Educação Popular e uma das responsáveis pelo Kopcak, a tutoria, junto com os cursinhos populares Eldorado e Ordalina Cândido, instituições parceiras do Centro de Formação Carlos Kopcak, vem contribuindo de forma efetiva para cumprir a missão da instituição: auxiliar a juventude da cidade a atingir todo seu potencial.

“Como todas as formações, a tutoria e o cursinho popular mudam trajetórias de vida. Prova disso é que muitos jovens que passaram pela tutoria no último ano conseguiram alcançar seus objetivos, por exemplo entrando nas universidades que desejavam”, ressalta a diretora. “Ver as pessoas se conhecendo e encontrando seu propósito de vida é o melhor resultado que podemos ter. Isso vai ter consequências na vida pessoal dessas pessoas, mas também para o desenvolvimento de Diadema ”, afirma Evelyn.

Além dessas formações, o Kopcak é a unidade de referência na região da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), que oferta vagas de graduação, e da UAB (Universidade Aberta do Brasil), por meio da qual é possível se candidatar a vagas de pós-graduação. Em 2023, o Kopcak realizou 678 atendimentos graças a essas parcerias. Somados aos cursos e oficinas, o equipamento totaliza mais de 1.000 atendimentos.

Segundo Evelyn, a ideia é, em 2024, diversificar ainda mais as modalidades de atendimento disponíveis aos moradores, por exemplo por meio do Espaço Maker. No local os moradores terão acesso a ferramentas tecnológicas associadas a essa prática, como impressora 3D, máquina de corte a laser, máquina de corte vinil e caneta 3D. A previsão é que esse novo espaço educativo, que vai permitir aos usuários potencializar sua imaginação por meio de ferramentas tecnológicas, passe a oferecer cursos a partir de 2024.

“Nesse local, vamos poder apresentar à população equipamentos tecnológicos de última geração, que vão promover práticas que partem do princípio de que qualquer indivíduo, munido das ferramentas corretas e do conhecimento, tem a capacidade de criar suas próprias respostas para questões do dia a dia usando a criatividade e inovando”, esclarece Evelyn. Mesmo antes da inauguração oficial do novo serviço, já foram realizadas visitas exploratórias ao local, com a participação de 235 estudantes.

Tendo o nome de Espaço Maker Enedina Alves Marques – que faz referência à primeira engenheira negra do Brasil –, a instalação do serviço acorreu graças à parceria entre a Prefeitura de Diadema, responsável pelo Carlos Kopcak, e o SESI (Serviço Social da Indústria), que forneceu mobiliários e equipamentos, além de realizar formação com os técnicos do Centro de Formação.

Além de centro de formação, moradores de Diadema podem frequentar o Kopcak como espaço de encontro e local de estudos. A unidade conta com salas de aula, auditório, sala de reuniões, de informática, Wi-Fi gratuito e espaço de convivência.

O Carlos Kopcak fica na Rua Manuel da Nóbrega, 155, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, para informações e inscrições. O e-mail da instituição é educacaopopular.adm@gmail.com e o telefone é (11) 4051-5102.