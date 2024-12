Em temporada complicada, Sergio Pérez é quem mais rendeu prejuízos na Fórmula 1 em 2024

F1: Sergio Perez é o piloto que mais causou prejuízo em 2024 e sofre críticas da mídia e dos fãs

A temporada do mexicano Sergio Pérez não foi como o esperado na Fórmula 1. O piloto da Red Bull não conseguiu repetir os bons desempenhos dos últimos anos e, consequentemente, prejudicou a equipe na briga pelo título de construtores.

Recentemente, a F1Technical divulgou um relatório e mostrou que Pérez é o piloto que mais causou prejuízos em 2024, chegando a 4,8 milhões de dólares. O valor é 200 mil a mais que o segundo colocado.

Relatório mostra prejuízos de pilotos na F1 2024

Sergio Pérez chamou atenção de forma negativa no relatório de prejuízos. Além de liderar disparado, a comparação com seu companheiro de equipe é inevitável: o holandês Max Verstappen foi o quinto que menos gerou prejuízos, com menos de 1 milhão de dólares.

Confira o ranking completo:

Sergio Pérez – Red Bull – 4,8 milhões de dólares Alex Albon – Williams – 4,6 milhões de dólares George Russell – Mercedes – 3,2 milhões de dólares Logan Sargeant – Williams – 3 milhões de dólares Carlos Sainz – Ferrari – 2,8 milhões de dólares Yuki Tsunoda – RB – 2,1 milhões de dólares Fernando Alonso – Aston Martin – 1,9 milhão de dólares Lance Stroll – Aston Martin – 1,8 milhão de dólares Franco Colapinto – Williams – 1,7 milhão de dólares Kevin Magnussen – Haas – 1,4 milhão de dólares Zhou Guanyu – Sauber – 1,4 milhão de dólares Daniel Ricciardo – RB – 1,2 milhão de dólares Charles Leclerc – Ferrari – 1,2 milhão de dólares Esteban Ocon – Alpine – 1 milhão de dólares Max Verstappen – Red Bull – 910 mil dólares Oscar Piastri – McLaren – 575 mil dólares Nico Hulkenberg – Haas – 475 mil dólares Lando Norris – McLaren – 422 mil dólares Lewis Hamilton – Mercedes – 320 mil dólares Valtteri Bottas – Sauber – 125 mil dólares Liam Lawson – RB – 125 mil dólares Pierre Gasly – Alpine – 0

Pérez confessa que recebeu propostas para sair

Durante entrevista à revista GQ Sports, o mexicano Sergio Pérez revelou que já teve duas oportunidades de deixar a Red Bull.

“Tive duas oportunidades de mudar de equipe. Quando olhei para isso, pensei: ‘eu realmente amo o desafio que tenho na Red Bull’. É um desafio enorme ser companheiro de equipe de Max. É um desafio que basicamente treina você para tudo isso”, destacou o piloto.

Aos 34 anos, Checo chegou à Red Bull na temporada de 2021. Desde então, acumulou cinco vitórias, 29 pódios e um vice-campeonato em 2023. No entanto, o desempenho em 2024 está longe do esperado: ele ocupa a oitava posição com 151 pontos, enquanto seu companheiro de equipe, Verstappen, lidera com 393.

Com isso, a Red Bull está em terceiro lugar no campeonato de construtores, com 544 pontos, atrás da Ferrari (557) e da McLaren (593). Apesar da temporada ruim, Sergio Pérez teve seu contrato renovado até 2026.