Em “SUPERNOVA”, Jão apresenta versão deluxe de “SUPER” com oito músicas novas

Jão acaba de lançar “SUPERNOVA”, a versão DELUXE de SUPER, lançado em 2023, o álbum que quebrou recordes no Spotify Brasil, com uma estreia que bateu a marca de 8,5 milhões de streams em 24 horas de lançamento.

Repetindo a parceria, a versão DELUXE traz oito canções compostas por Jão, Pedro Tófani e Zebu. São elas: ‘Religião’, ‘Acidente’, ‘O Triste É Que Eu Te Amo’, ‘Modo de Dizer’, ‘Carnaval’, ‘Locadora (Versão Estendida)’, ‘Supernova’ e ‘Paranoid’. Vale lembrar que ‘Super’ representa o fogo na série de lançamentos do cantor – Pirata (água), Anti-Herói (ar) e Lobos (terra).

“Sinceramente, a principal vontade de trazer um deluxe (ou edição especial) nasceu quando anunciamos a turnê e eu entendi que vocês ainda me amavam. Eu queria muito agradecer de alguma forma. Minha vida tomou novos rumos e sinto que algumas faixas que foram criadas na época e não entraram no disco original (como ‘Acidente’ e ‘Carnaval’) eram necessárias para completar o que eu tinha para dizer e seguir com uma página em branco para o quinto álbum.” declara Jão

Do álbum, Jão saiu pelo país com a ‘SUPERTURNE’ e fez história ao se tornar o primeiro artista a esgotar dois dias seguidos no Allianz Parque na estreia da turnê, arrecadando mais de 49 milhões de reais com as apresentações já realizadas. E o sucesso não para por aí, pois ele ainda se apresentará nas edições de Lisboa e do Brasil do Rock In Rio no Palco Mundo.

TRACKLIST:

Religião (Jão/Zebu)

Acidente (Jão/Pedro Tófani/Zebu)

O Triste É Que Eu Te Amo (Jão/Pedro Tófani/Zebu/Moren/Yttling/Erik)

Modo De Dizer (Jão/Pedro Tófani/Zebu)

Carnaval (Jão/Pedro Tófani)

Locadora (Versão Estendida) (Jão/Pedro Tófani/Zebu)

Supernova (Jão/Pedro Tófani/Zebu)

Paranoid (Jão)