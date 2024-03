Em sua segunda edição, Doc.MIS exibe “O show não pode parar”

O Doc.MIS, novo programa mensal do MIS – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo – exibe, em sua segunda edição, o documentário “O show não pode parar”. A produção narra a trajetória de Robert Evans, um dos maiores executivos do cinema de Hollywood nos anos de 1960 e 1970, abordando a ascensão e a queda do produtor. A sessão, gratuita, acontece no dia 21 de março, e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do museu.

Doc.MIS é o novo programa fixo de exibição de filmes documentários, tanto nacionais quanto internacionais – de curta, média ou longa duração – que dialogam diretamente com temas tratados pelo MIS ou que funcionam como um espaço de exibição e debates de temas relevantes da sociedade. Os filmes documentários têm a capacidade de preservar a história e a memória coletiva, registrando eventos históricos e culturais, além de ter caráter educativo, fornecendo ao público uma diversidade de temas e diálogos.

Sobre o filme

O show não pode parar

(dir. Brett Morgen e Nanette Burstein, EUA, 2002, 93 min, 12 anos)

Baseado na autobiografia do ator e produtor Robert Evans, este documentário, narrado pelo próprio Evans, descreve a ascensão e a queda de um dos maiores executivos de Hollywood nos anos 1960 e 1970. À frente da Paramount, ele produziu, entre outros sucessos, “O poderoso chefão”, “O bebê de Rosemary”, “Love story” e “Chinatown”. Viveu com plenitude a “dolce vita” californiana, mas também se deparou com a infernal pressão de uma indústria poderosa e experimentou a depressão e a decadência. Evans oferece ao espectador um franco relato de sua trajetória, sem deixar de tocar em assuntos delicados, como relacionamentos conjugais problemáticos e o vício em cocaína. Assim, ele traça um amplo painel de uma época do cinema norte-americano.

Serviço | Doc.MIS – “O show não pode parar”

Auditório MIS | Museu da Imagem e do Som – MIS

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Data: 21.03, às 19h

Ingresso: gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria do MIS)

Classificação indicativa: 12 anos

A programação é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo e Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O MIS tem patrocínio institucional das empresas Livelo, B3, John Deere, NTT Data, TozziniFreire Advogados e Grupo Comolatti e apoio institucional das empresas Vivo, Grupo Travelex Confidence, PWC, Colégio Albert Sabin, Unipar e Lenovo. O apoio operacional é da Telium, Kaspersky, Pestana Hotel Group, Quality Faria Lima e Hilton Garden Inn São Paulo Rebouças.