Em sua estreia como comentarista, Felipe Melo defende Neymar na seleção

Em meio às discussões sobre a convocação da seleção brasileira, a presença de Neymar surge como um ponto central. Especialistas e ex-jogadores concordam que a inclusão do atacante é fundamental para o desempenho da equipe. A sua habilidade em atrair a marcação adversária não só o torna uma figura temida, mas também cria oportunidades para seus companheiros em campo. Quando Neymar está presente, os rivais frequentemente alocam múltiplos defensores para neutralizá-lo, abrindo assim espaço para que outros jogadores possam atuar com mais liberdade.

A recente volta de Neymar ao Santos também é vista com bons olhos. O atleta demonstrou satisfação com essa mudança, atribuindo sua felicidade à estrutura familiar que encontrou na cidade natal. Essa estabilidade emocional pode influenciar positivamente seu desempenho dentro das quatro linhas, permitindo que ele se concentre exclusivamente no futebol.

Felipe Melo, ex-volante da seleção, também compartilhou suas opiniões sobre as escolhas do técnico Dorival Júnior. Para ele, a busca por um centroavante ideal deve incluir Pedro, do Flamengo, mesmo com o jogador se recuperando de uma lesão no joelho e aguardando seu retorno aos gramados apenas em abril. No entanto, Melo mencionou que existem outras alternativas viáveis para essa posição.

Além disso, Felipe Melo defendeu a convocação de Endrick, destacando que sua inclusão no grupo pode ser comparada à trajetória de Ronaldo em 1994, quando o então jovem jogador foi uma promessa que, mesmo sem atuar nos jogos, tornou-se um fenômeno posteriormente. Para Melo, a presença de jovens talentos como Endrick é essencial para o futuro da seleção brasileira.

Por fim, o ex-jogador expressou sua preferência por Matheus Cunha como o camisa 9 atual da seleção. Segundo ele, Cunha traz versatilidade ao elenco, podendo atuar em diversas posições no ataque, seja como ponta ou falso nove. Essa flexibilidade é vista como uma vantagem estratégica que pode beneficiar a seleção em competições futuras.