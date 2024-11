Em sua 7ª edição, Black Friday do Bem TENA ajuda na recuperação do RS após enchentes

Em seu compromisso de promover o bem-estar das pessoas e do planeta por meio de soluções em produtos e campanhas, TENA, marca número 1 mundial em produtos para incontinência urinária adulta, da empresa sueca Essity, líder global em higiene e saúde, promove a 7ª edição da Black Friday do Bem. Em 2024, a iniciativa volta sua atenção aos idosos afetados pelas enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, com a doação de produtos para Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) do estado.

As pessoas que realizarem compras na loja on-line de TENA farão parte da contribuição. Parte das vendas será convertida em itens da marca, como fraldas geriátricas, toalhas descartáveis, absorventes, calcinhas laváveis e roupas íntimas descartáveis (as pants), que serão encaminhados para entidades que abrigam e prestam apoio ao público da terceira idade. Neste ano, a expectativa é de que sejam enviados gratuitamente mais de 77 mil produtos específicos para incontinência urinária adulta para essas instituições, além de móveis para a reequipar as entidades.

Entre abril e junho de 2024, o estado do Rio Grande do Sul foi atingido por um dos maiores desastres climáticos de sua história. Mais de 2,39 milhões de pessoas foram afetadas pelas enchentes, que causaram danos em 478 dos 497 municípios gaúchos, segundo a defesa civil local. A tragédia deixou 800 pessoas feridas, 27 desaparecidas e 183 mortas.

“A proteção de pessoas e do planeta é a forma como TENA coloca em prática os pilares de sustentabilidade da Essity. Temos a responsabilidade social de proteger os indivíduos e garantir acesso a produtos de higiene de qualidade”, afirma Carla Girólamo, gerente de marketing de TENA no Brasil. “Junto com nossa tradicional doação para entidades carentes, escolhemos ILPIs atingidas pelos fenômenos climáticos extremos que devastaram o estado no primeiro semestre deste ano para serem beneficiadas”, completa.

Ao participar da Black Friday do Bem de 2024, os consumidores fazem parte de uma corrente de solidariedade: ao adquirir produtos TENA na loja virtual ou pelo App Tena Loja Online, uma parte do valor das compras será convertida em doações. Os interessados podem acompanhar todas as ações em prol dessas instituições por meio dos canais de comunicação da marca. Assim, ao comprar no site da TENA, os consumidores se tornam agentes de transformação, contribuindo para melhorar a vida de outras pessoas.

Sobre a marca TENA

TENA é uma marca Essity, empresa global de higiene e saúde de origem sueca fundada em 1929, presente hoje em aproximadamente 150 países e uma das 100 companhias mais sustentáveis do mundo de acordo com a Corporate Knights. Em 2022, a Essity Brasil recebeu pelo segundo ano consecutivo a certificação Great Place to Work®. Com mais de 60 anos, TENA é a marca líder mundial em incontinência urinária adulta, com uma gama completa de produtos absorventes, serviços e soluções que são adaptados às necessidades dos indivíduos, das suas famílias e dos profissionais de saúde. Com TENA, a Essity está na vanguarda do desenvolvimento de produtos e serviços que ajudam a melhorar a dignidade e a qualidade de vida das pessoas. Os produtos da marca desenvolvidos com foco em sustentabilidade, assim como práticas e processos fabris sustentáveis reduzem, passo a passo, sua pegada de carbono no meio ambiente. TENA protege não apenas as pessoas, mas também o planeta. Mais informações no site TENA.