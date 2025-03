Em SP, verão termina com chuvas praticamente dentro da média

O verão 2024/2025 começou em 21/12/2024 às 06h20 e terminou em 20/03/2025 às 06h01 da manhã, com a chegada do outono. O verão tem como principal característica as altas temperaturas e as fortes chuvas no decorrer das tardes. De acordo com os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, órgão ligado à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), o verão 2024/2025 foi marcado por fortes e prolongadas ondas de calor e chuvas mal distribuídas ao longo da estação o que contribuiu para que a média ficasse ligeiramente abaixo para o período de três meses.

De acordo com dados do CGE, foram 629,4mm de chuva, sendo que o esperado eram 664,9mm, ou seja, 35,5mm abaixo, o que são 5,3% abaixo da média.

“O verão 2024/2025 transcorreu sob a influência do fenômeno La Ninã de fraca atividade, que tem como principal característica o esfriamento anômalo das águas superficiais do Pacífico Equatorial, portanto, é comum durante a atuação deste fenômeno, que as temperaturas e chuvas fiquem dentro da média no Sudeste”, explica o meteorologista do CGE da Prefeitura de São Paulo, Thomaz Garcia. “Com o aumento das temperaturas no verão, outro fenômeno também se torna comum durante a estação no Sudeste, que são as massas de ar quente e seco, que impedem a livre passagem de frentes frias. E foi o que justamente aconteceu, o que contribuiu para chuvas irregulares e ligeiramente abaixo da média”, complementa Garcia.

O CGE da Prefeitura de São Paulo mantém dados de chuva na capital paulista desde 1995, e segundo esses dados, os anos em que o verão foi mais chuvoso, são:

1995/1996: 922,4mm

2018/2019: 894,3mm

1998/1999: 876,1mm

2009/2010: 855,1mm

2014/2015: 790,5mm

Já os menos chuvosos foram:

2017/2018: 413,4mm

2007/2008: 528,8mm

2000/2001: 545,7mm

2002/20223: 560,1mm

2004/2005: 575,9mm

O verão compreende os meses de dezembro, a março, e neste período, os dias mais chuvosos em cada mês, segundo dados do CGE da Prefeitura de São Paulo, foram:

26/12/2024: 42,5mm de média na cidade;

16/01/2025: 34,0mm de média na cidade;

01/02/2025: 48,3mm de média na cidade, sendo o dia mais chuvoso do verão;

18/03/2025: 33,2mm de média na cidade;

A maior chuva já registrada na cidade, desde 1995 de acordo com dados do CGE da Prefeitura de São Paulo, ocorreu durante o verão 2019/2020, no dia 10/02/2020 com 92,4mm de média na cidade.

A média de temperatura durante o verão 2024:

Dezembro de 2024:

Mínima média esperada: 18,7°C na cidade; mínima média registrada: 18,5°C na cidade;

Máxima média esperada: 28,3°C na cidade; máxima média registrada: 27,7°C na cidade;

Janeiro de 2025:

Mínima média esperada: 19,4°C na cidade; mínima média registrada: 19,2°C na cidade;

Máxima média esperada: 28,7°C na cidade; máxima média registrada: 28,8°C na cidade;

Fevereiro de 2025:

Mínima média esperada: 19,5°C na cidade; mínima média registrada: 20,2°C na cidade;

Máxima média esperada: 29,3°C na cidade; máxima média registrada: 31,3°C na cidade;

Março de 2025:

Mínima média esperada: 19°C na cidade; mínima média registrada: 19,5°C na cidade até o dia 19/03;

Máxima média esperada: 28,4°C na cidade; máxima média registrada: 29,7°C na cidade.

Ainda de acordo com análises dos meteorologistas do CGE da Prefeitura de São Paulo, que mantém dados de temperatura na cidade desde 2004, o verão mais quente foi o de 2013/2014. “Analisando os meses de janeiro e fevereiro, já que são os mais quentes da estação, e fazendo uma média, é possível constatar que 2014 teve mínima média de 20,1°C e máxima média de 31,7°C, sendo que o esperado eram mínima média de 19,5°C e máxima média de 29°C”, explica Thomaz Garcia. “Já o verão 2024/2025 registrou mínima média de 19,7°C e máxima média de 30,1°C, sendo que o esperado era 19,5°C e 29°C respectivamente, também fazendo uma análise dos meses mais quentes da estação que são janeiro e fevereiro”, finaliza o meteorologista do CGE.

De acordo com dados do CGE da Prefeitura de São Paulo, os recordes de temperatura no verão 2024/2025 ocorreram em:

Menor média mínima: 15,5°C na cidade dia 11/01/2025;

Menor mínima absoluta, aquela registrada em um único local: 10,7°C na estação meteorológica Parelheiros-Rodoanel, Zona Sul, dia 14/01/2025;

Maior mínima média: 23,0°C na cidade dia 21/01/2025;

Maior mínima absoluta, aquela registrada em um único local: 25,3°C na estação meteorológica de Sé-CGE, Centro, dia 17/02/2025;

Maior máxima: 34,2°C na cidade dia 17/02/2025;

Maior máxima absoluta, aquela registrada em um único local: 36,9°C na estação meteorológica de Perus, Zona Norte, dia 18/02/2025;

Menor máxima média: 22,1°C na cidade, dia 16/03/2025;

Menor máxima absoluta, aquela temperatura registrada em um único local: 18,9°C nas estações meteorológicas de Parelheiros-Marsilac no dia 12/01/2025 e Parelheiros-Barragem no dia 16/03/2025.

O outono é a transição entre o clima chuvoso e quente do verão e o período frio e seco do inverno e tem como principal característica a redução gradual das chuvas e diminuição das temperaturas. No decorrer da estação, a frequência de nevoeiros e eventuais geadas, principalmente com a aproximação do inverno, é maior. O outono termina em 20/06/2025 às 23h41.