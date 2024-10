Em SP, veja como chegar ao estádio e o que levar para festival de heavy metal Knotfest

O Knotfest, festival de heavy metal criado pela banda Slipknot, chega à segunda edição no Brasil. O evento acontece no sábado (19) e domingo (20) e traz mais de 20 apresentações ao palco do Allianz Parque, na região oeste da capital paulista. Ainda há ingressos à venda na plataforma Eventim.

A programação inclui shows de Babymetal, Bad Omens, Mudvayne e Black Pantera. O grupo norte-americano -que agora conta com Eloy Casagrande, ex-Sepultura, na bateria- encerra os dois dias do evento. No primeiro, Slipknot apresenta os principais hits em comemoração aos 25 anos de carreira, e, no segundo, toca seu álbum de estreia, lançado em 1999, na íntegra.

A seguir, veja dicas de como se preparar para o festival, incluindo como chegar e ir embora e como se proteger se houver chuva.

AINDA DÁ PARA COMPRAR INGRESSOS?

No sábado, primeiro dia de festival, há ingressos disponíveis somente nos setores de cadeiras inferior e superior, que podem ser adquiridos na plataforma Eventim. Já no domingo, existem tíquetes em todos os setores (pista, cadeira inferior e cadeira superior). O cliente pode comprar até seis bilhetes por CPF, sendo duas meias-entradas.

O Knotfest tem duas opções de pacotes vip. O Maggot (R$1.990) permite acesso à pista e fila exclusiva na loja oficial do evento. O Unsainted (R$ 4.990), versão mais premium, dá direito a um item oficial do evento, além de área vip com open bar e acesso antecipado ao estádio e ao museu.

Também é possível adquirir ingresso para o Backstage Mirante, camarote do Allianz Parque. O espaço fica localizado atrás do palco, mas o tíquete dá acesso à pista premium por um corredor interno. O serviço inclui comidas e bebidas à vontade e oferece salão de beleza e festinha com duração de duas horas após o encerramento do show. O valor é de R$ 1.890.

COMO CHEGAR NO ALLIANZ PARQUE?

Quem escolher ir com transporte público pode descer na estação Palmeiras/Barra Funda, que fica a cerca de dez minutos de caminhada da arena. Ali, passam a linha 3-Vermelha, do metrô, além dos trens das linhas 7-Rubi e 8-Diamante da CPTM. Também há um terminal de ônibus.

Outra opção é checar o site da SPTrans para saber se é atendido por uma das linhas que chegam aos arredores do estádio. As linhas 1896/10, 8000/10, 8000/1, 8400/10, 8549/10, 8594/10, 8622/10, 8677/10,

8686/10, 938C/10, 978J/10 e N102/11 terão alterações em suas rotas.

ONDE ESTACIONAR?

Dá para deixar o veículo estacionado no Allianz (entrada pela rua Padre Antônio Tomás, 72), com capacidade para 1.500 carros, a partir de R$ 150, e na Casa das Caldeiras (rua José Benedito Boneli s/n).

Também existem opções nos shoppings da região, como o Bourbon (rua Palestra Itália, 500) e o West Plaza (avenida Francisco Matarazzo, s/n).

A QUE HORAS OS PORTÕES SERÃO ABERTOS?

Quem comprou ingresso para o pacote vip pode entrar no estádio às 10h45, mas o acesso do público geral acontece somente a partir das 11h. Slipknot, principal atração do festival, sobe ao palco às 21h05. O Allianz Parque possui cinco portões:

A divisão das entradas fica assim:

Portão A: pista e cadeira inferior Portão B: pista e cadeira superior Portão C: cadeira inferior Portão C1: camarotes e setores vip Portão D: cadeira inferior Para entrar na arena, os fãs passarão por inspeções e revistas corporais. Depois, basta apresentar o ingresso, o comprovante de meia-entrada (se aplicável) e um documento com foto.

QUAIS SÃO OS ITENS PROIBIDOS?

– Garrafas térmicas feitas de vidro, aço inoxidável, metal, plástico ou qualquer tipo de objeto rígido que possa causar ferimentos

– Alimentos ou bebidas adquiridas fora do evento

– Bebidas alcoólicas

– Drogas ilegais, substâncias tóxicas ou produtos compartilhados com outros por razões médicas; Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndio

– Armas de fogo, armas não letais ou armas brancas de qualquer tipo Pistolas de água Fogos de artifício e sinalizadores de qualquer tipo, tamanho ou espécie

– Rolo de papel, livros, jornais, revistas, panfletos e materiais promocionais de qualquer tipo

– Bandeiras e banners com hastes e cartazes de qualquer tipo

– Guarda-chuvas Potes e vasilhames de plástico Roupas ou acessórios com partes afiadas ou de vidro que possam ferir Soqueiras Bastão de selfie Cornetas de ar Instrumentos musicais

– Cadeiras ou bancos

– Câmeras profissionais ou câmeras de vídeo com lentes removíveis Go Pro (ou similares)

– Tablets

– Capacetes de motocicleta ou similares

– Apontadores laser Walkie-talkies e drones

– Animais (exceto cães-guias)

– Skateboards, bicicletas, scooters (eletrônicas, elétricas ou não)

– Bolsas com medidas superiores a 30cm x 30cm

– Bandeiras e cartazes políticos

– Pulseiras, credenciais, distintivos de qualquer tipo e aplicabilidade

– Camisas de times Outros objetos que possam causar riscos ou danos sujeitos a análise da produção, segurança ou representantes da polícia

E SE CHOVER?

Como a previsão do tempo aponta a possibilidade de temporal nos dias de evento, a alternativa é levar capas de chuva ou comprá-las na frente do estádio, já que guarda-chuvas são barrados na entrada do evento. Mas atenção: nos arredores da arena, o preço costuma ser salgado.

Botas ou galochas também são sugestões para escapar dos alagamentos nas vias ao redor e dentro do estádio, além de zip locks e bolsas impermeáveis para proteger documentos, dinheiro, ingressos e celulares. Não se esqueça de levar um casaco.