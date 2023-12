Em SP, Theatro Municipal abre as portas para uma “Noite de Gala do Circo”

O Theatro Municipal recebe um evento que promete muita animação e risadas nesta terça (12) e quarta (13h), a partir das 19h: a Noite de Gala do Circo. Com o tema “A Cidade é Nossa”, artistas das mais variadas vertentes celebram as figuras que mais representam o universo circense: os palhaços e as palhaças.

No palco, 50 profissionais se revezam nessa homenagem e mostram a pluralidade que existe em uma metrópole como São Paulo. O evento reúne artistas heteros, gays, cis, trans, brancos, pretos e PCDs que apresentam seus números de malabares, equilibrismos, contorção, perna de pau, aéreos e claro, muita palhaçada!

Gabi Winter, diretora do espetáculo, levará para o palco cenas que remetem aos cortiços, prédios, praças, trânsito e a noite paulistana. Grandes nomes da cena circense estão confirmados no evento, como o Grupo Esparrama, a Trupe Dunavô e Coletivo Vertigem.

“Será uma grande celebração ao universo circense que hoje habita e ocupa territórios diversos da cidade. O circo está presente não só nas lonas, mas também nos espaços públicos, ruas, praças, boates e muitos outros territórios que não caberiam em um único espetáculo. Em suas diversas versões, estilos e gerações, o circo sempre se reinventou se adaptando ao seu tempo e que assim continue sendo! Viva o Circo, viva a palhaçaria!”, completa a diretora.

SERVIÇO

Noite de Gala do Circo – A Cidade é Nossa

Onde: Theatro Municipal – Praça Ramos de Azevedo s/n – República

Quando: 12 e 13 de dezembro – 19h (abertura às 18h)

Ingressos: Grátis

Duração: 60 minutos

Lotação: 1523 lugares

Venha de transporte público: O Theatro Municipal fica a apenas 240m da Estação de Metrô Anhangabaú e a 500m da Estação de Metro República.