Em SP, terça de Carnaval será de sol e temperaturas elevadas

A manhã desta terça-feira (13) de Carnaval apresenta sol e variação de nuvens na capital. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do CGE da Prefeitura de São Paulo, a média da temperatura mínima registrada na madrugada foi de 22,6°C. No decorrer do dia, predomínio de sol e temperaturas elevadas. Hoje a média da máxima se aproxima dos 33°C, e os menores percentuais de umidade se oscilam próximos a 38%.

No fim da tarde e no período da noite, o calor e a aproximação de uma frente fria geram áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas com trovoadas. Há potencial para chuva moderada a forte, rajadas de vento e formação de alagamentos.

Os dados do CGE mostram que fevereiro acumulou até o momento 21,5mm, o que representa 9,8% dos 219,1mm esperados para o mês.

Frente fria

A propagação de uma frente fria ao largo do litoral paulista muda o tempo, provocando chuva e declínio da temperatura. Dessa forma, a quarta-feira (14), cinzas, terá tempo instável. As chuvas mais significativas ganham força a partir do meio do dia e há potencial para formação de alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos. Atenção também ao solo encharcado, pois há risco de deslizamentos de terra. Mínima de 20°C e máxima de 26°C.

Na quinta-feira (15), o sistema frontal se afasta, porém os ventos que sopram do mar favorecem o ingresso de umidade, e por conta disso, haverá pequena amplitude térmica. Céu encoberto, chuva leve e garoa, principalmente entre a madrugada e as primeiras horas da manhã. Os termômetros oscilam entre 18°C e 22°C.