Em SP, tendas distribuem 47 mil itens no dia mais quente do ano

Atenta ao aumento da temperatura nos últimos dias, a Prefeitura de São Paulo adotou uma série de medidas para amenizar os efeitos do calor na população, em especial as mais vulneráveis. Somente neste domingo, quando foi registrado calor recorde na capital, com 34,4°C de média na cidade, as tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT) fizeram 19.191 atendimentos e distribuíram 47.331 itens (entre água, sucos e frutas).

Os bebedouros instalados nas tendas pela Sabesp também foram utilizados para a hidratação de animais domésticos e mais de cinco mil pets passaram pelo serviço. Duas ambulâncias ficam estrategicamente estacionadas no entorno das tendas da Praça da República e da Marechal Deodoro e são direcionadas a outras tendas quando necessário.

A Operação Altas Temperaturas (OAT) funciona desde setembro do ano passado e já fez mais de 1.262.400 atendimentos, com a distribuição de água, sucos e frutas. As estruturas são montadas sempre que os termômetros ou sensação térmica atingem 32° C ou mais, conforme parâmetro histórico de análises climáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), e acolhem qualquer pessoa que queira um abrigo com temperatura amena para descansar e se hidratar, além de oferecer líquidos gelados, como água, suco e chá, e frutas.

Além disso, a gestão municipal reforçou a estrutura da rede socioassistencial da cidade para enfrentar os dias de calor. A partir de uma portaria publicada em setembro de 2023, cada um dos 159 serviços da rede recebeu um repasse adicional de R$ 30 mil para a compra de ventiladores, bebedouros, reformas estruturais e outras despesas relacionadas à execução do Plano de Contingência para Altas Temperaturas.

A população também usou as piscinas públicas para enfrentar o calor. Mais de 22 mil pessoas utilizaram os equipamentos dos CEU (Centro de Educação Unificado) somente neste final de semana. Veja aqui como usar as piscinas dos CEUs. As piscinas dos Centros Esportivos receberam mais de 24 mil pessoas apenas hoje (17). Veja aqui como utilizar as piscinas dos Centros Esportivos.

A Prefeitura ressalta, ainda, que o sistema de transporte municipal também está preparado para os períodos de altas temperaturas. Atualmente, 91% da frota operacional da SPTrans conta com ar-condicionado instalado. Até 2025, os equipamentos estarão em 100% dos ônibus.

Temperatura extrema

A tarde do último domingo (17) registrou a maior máxima do ano, com 34,4°C de média na cidade, superando os 34,2°C registrados no dia 9 de janeiro. Os dados são do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

A Defesa Civil Municipal decretou estado de alerta para altas temperaturas às 9h do dia 13. “O forte calor sentido nos últimos dias é causado por uma grande massa de ar seco e quente que predomina sobre o interior do Brasil, impedindo que as frentes frias cheguem ao Estado de São Paulo com força para mudar o tempo. Além disso, a atuação do fenômeno El Ñino, caracterizado pelo aquecimento anômalo das águas do Pacífico Equatorial, favorece a condição para a ocorrência de temperaturas elevadas na Região Sudeste”, explica o meteorologista do CGE Michael Pantera. A tendência apontada pelos climatologistas é de que nos próximos meses o El Niño enfraqueça, dando lugar a um período de neutralidade climática.

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) integra o Plano de Contingência para Situações de Altas Temperaturas e, por meio dos serviços da Rede de Atenção à Saúde, sempre que a temperatura atinge os 32°C, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as equipes de Consultório na Rua, são intensificadas para promover orientações e ações de prevenção do risco de hipertermia nas pessoas em situação de rua, com especial atenção às suas vulnerabilidades específicas, em seus territórios de abrangência.

Fortalecendo as ações já realizadas, durante o período de funcionamento, são ofertados nas tendas de Altas Temperaturas atendimentos de enfermagem com verificação de pressão arterial e orientações quanto aos riscos de hipertermia e, caso seja necessário, há disponibilidade de ambulância para remoção para os serviços de urgência e emergência. Mais de 12 mil atendimentos de saúde já foram realizados.

Temperatura registrada

A região com o maior índice de calor registrado foi a Mooca, na Zona Leste, com 35,8°C. Mesmo assim, a maior máxima absoluta do ano permanece a registrada em 09 de janeiro de 2024, com 36,4°C nas estações da Mooca e da Vila Mariana (Zona Sul).

As maiores sensações térmicas registradas no domingo (17) ocorreram em:

Aricanduva – Vila Formosa, Zona Leste, às 15:10 com 39.3°C

Perus, Zona Norte, às 11:50 com 39.2°C

Parelheiros, Zona Sul, às 13:20 com 38.9°C

Pinheiros, Zona Oeste, às 14:50 com 38.6°C

Freguesia do Ó, Zona Norte, às 15:30 com 38.3°C

Dados históricos

O CGE registra dados de temperatura na capital paulista desde 2004, e de acordo com eles, a maior máxima média já registrada na cidade ocorreu em 02/10/2020 com 37,3°C. Já a maior temperatura absoluta, aquela registrada em um único local ocorreu em 27/09/2004 com 40,4°C na estação meteorológica automática da Freguesia do Ó (Zona Norte).

No domingo (17) também ocorreu a maior temperatura mínima absoluta, com 26,5°C na estação meteorológica automática localizada na Subprefeitura da Sé, no Centro. Anteriormente a esse valor, as temperaturas mínimas haviam sido registradas no último sábado (16), com 23,1°C de média na cidade e maior absoluta com 25°C na região de Santo Amaro (Zona Sul).

A maior máxima média já registrada em um mês de março, de acordo com dados do CGE, ocorreu dia 01/03/2012 com 35,3°C. Já a maior máxima absoluta, aquela registrada em um único local, ocorreu em 09/03/2005 também em 10/03/2005, com 38,4°C em Parelheiros, Zona Sul.

“Os modelos numéricos de previsão estendida apontam que as altas temperaturas devem ser registradas na capital paulista até pelo menos quarta-feira (20). As chuvas na forma de pancadas isoladas com até forte intensidade já retornaram no fim da tarde deste domingo (17), após cinco dias sem chuvas, e devem seguir ao longo da semana, ou seja, os próximos dias têm condições típicas de verão, com sol e calor com pancadas de chuva no final das tardes”, finaliza Michael Pantera.