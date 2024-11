Em SP, tempo segue chuvoso nesta quinta-feira (7)

A capital tem início de manhã com tempo instável. Hoje, o sol aparece entre nuvens, mantendo o tempo abafado. Os termômetros variam entre mínimas de 20°C e máximas que podem superar os 26°C. Entre a tarde e a noite, a aproximação de uma frente fria favorece a ocorrência de chuvas em forma de pancadas, de moderada a forte intensidade, com descargas elétricas e rajadas de vento que podem superar os 50 km/h na Grande São Paulo. Há potencial para a formação de alagamentos. Os termômetros oscilam entre 20°C na madrugada e 26°C no início da tarde.

De acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o dia mais chuvoso do ano permanece sendo o 12/01/2024, com 56,5 mm de média na cidade. Já o dia mais chuvoso registrado em todo o histórico do CGE foi o 10/02/2020, com 92,4 mm de média na cidade.

Tendência para os próximos dias:

A chegada da frente fria ao litoral paulista vai provocar uma sexta-feira (08) chuvosa. As precipitações serão generalizadas, intermitentes e com grandes volumes acumulados, aumentando o potencial para formação de alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamentos de pequenos rios e córregos. No final do dia, os ventos passam a soprar do quadrante sul e a temperatura apresenta um ligeiro declínio, com mínima de 18°C e máxima de 21°C.