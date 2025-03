Em SP, tarde de terça (4) tem temperaturas elevadas

A tarde de terça-feira (4) de Carnaval inicia com predomínio de sol e temperaturas em elevação. A rede de estações meteorológicas do CGE da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 28ºC. Imagens do radar não indicam áreas de instabilidade em toda a faixa leste do estado. O tempo segue ensolarado, com temperaturas que podem chegar aos 32ºC, e os menores índices de umidade se aproximam dos 35%. Entre o meio e o fim da tarde, a combinação de calor e entrada da brisa marítima favorece o aumento de nuvens, e há potencial para chuva em forma de pancadas isoladas de curta duração.

Com base nas informações do CGE da Prefeitura de São Paulo, a Coordenadoria municipal de Defesa Civil (COMDEC), mantém toda a Capital paulista em estado de ATENÇÃO para altas temperaturas desde às 13h50 do dia 25/02/2025.

Próximos dias

O tempo não muda nessa primeira semana de março. O bloqueio atmosférico continua sobre os estados do Sul e parte do Sudeste, o que mantém o predomínio de sol e as temperaturas acima da média em São Paulo.

A quarta-feira (5) terá sol forte e calor. Entre o meio e o fim da tarde, a combinação de temperaturas elevadas e a entrada da brisa marítima favorece a formação de instabilidades que provocam chuva em forma de pancadas rápidas e isoladas. Mínima de 20°C e máxima de 32°C.

Na quinta-feira (6), o cenário se repete. Os termômetros oscilam entre a mínima de 21°C na madrugada e a máxima de 32°C à tarde.