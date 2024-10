Em SP, Programa de recape ultrapassou 900 trechos finalizados

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, informa que desde o dia 20 de junho de 2022, início do programa de recapeamento, foram finalizados 919 trechos, que correspondem a mais de 15,2 milhões de metros quadrados.



Entre os critérios considerados para a escolha destas vias para o recape, estão o volume de tráfego, a deterioração do pavimento existente, demanda de transporte coletivo sobre pneus, histórico de operação de conservação de pavimentos viários, além de outras demandas da própria comunidade. O programa de recapeamento usa as tecnologias da informação e de engenharia para diagnosticar as condições e os problemas nas vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior.

Após o serviço finalizado pelo programa de conservação e manutenção da malha viária, as vias entram no cronograma da CET para sinalização. Todas as previsões de entrega foram cumpridas e o tempo de execução, em média de 90 dias, abreviado em grandes avenidas.

VIAS EM EXECUÇÃO

Estrada do M’Boi Mirim – Trecho II (Ambos os Sentidos) – Trecho compreendido entre a Avenida Guarapiranga até a Avenida Comendador Sant’Anna – Subprefeitura de M’Boi Mirim. Início: 09/09/2024. Rua Rodovalho Júnior – Trecho compreendido entre a R. Vereador Cid Galvão da Silva até a Av. Gabriela Mistral – Subprefeitura de Penha. Início: 16/09/2024. Avenida Itaquera – Trecho compreendido entre a R. José Dória de Andrade até a Av. Líder – Subprefeitura de Itaquera. Início: 16/09/2024. Avenida dos Latinos – Trecho II – Trecho compreendido entre a Av. Aricanduva até a R. Luis Norberto Freire – Subprefeitura de Itaquera. Início: 16/09/2024. Av. Nicolau Jacinto – Trecho II – Trecho compreendido entre a Rua Aricá-Mirim até a Rua Piraquara – Subprefeitura de Ermelino Matarazzo. Início: 16/09/2024. Rua Sabbado D’Ângelo – Trecho compreendido entre a Av. Jacu-Pêssego / Trabalhadores até a Av. David Domingues Ferreira – Subprefeitura de Itaquera. Início: 18/09/2024. Alameda dos Nhambiquaras – Trecho compreendido entre a Av. dos Bandeirantes até a Av. Prof. Ascendino Reis – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 17/09/2024. Av. Ibirapuera – Trecho I (Sentido Bairro – Apenas faixa exclusiva à direita) – Trecho compreendido entre a Rua Ipê até a 200 metros antes do cruzamento com a Av. República do Líbano – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 18/09/2024. Av. Professor Ascendino Reis – Trecho I (Sentido Bairro) – Trecho compreendido entre a Av. Pedro Álvares Cabral até a Av. Indianópolis – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 18/09/2024. Av. Comendador Sant’Anna – Trecho II – Trecho compreendido entre a Rua José Montes da Silva até a Estrada do M’Boi Mirim – Subprefeitura do M’Boi Mirim. Início: 19/09/2024. Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade – Trecho compreendido entre a Av. Santo Amaro até a Av. República do Líbano – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 20/09/2024. Viaduto Okuhara Koei – Trecho compreendido entre a Av. Doutor Arnaldo até a Av. Rebouças – Subprefeitura de Sé. Início: 20/09/2024. Acesso à Av. Doutor Arnaldo – Trecho compreendido entre a Av. Paulista até a Túnel José Roberto Fanganiello Melhem – Subprefeitura de Sé. Início: 20/09/2024. Pça. Bento de Camargo Barros – Trecho III – Trecho compreendido entre a Av. Santos Dumont até a Av. Pres. Castelo Branco (Marg. Tietê – Pista Local) – Subprefeitura de Sé. Início: 20/09/2024. Av. Pedro Bueno – Trecho I (Ambos os Sentidos) – Trecho compreendido entre a Av. Jorn. Roberto Marinho até a R. Perdigão Nogueira – Subprefeitura de Santo Amaro. Início: 23/09/2024. Av. Professor Ascendino Reis – Trecho II (Sentido Centro) – Trecho compreendido entre a Av. Rubem Berta – Pista Lateral até a Av. Pedro Álvares Cabral – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 23/09/2024. Av. dos Eucaliptos – Trecho compreendido entre a Av. Santo Amaro até a Av. Ibirapuera – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 23/09/2024. Avenida Jamaris – Trecho compreendido entre a Av. Ibirapuera até a Av. Moreira Guimarães – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 23/09/2024. Av. Cotovia – Trecho compreendido entre a Av. Santo Amaro até a Av. Ibirapuera – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 23/09/2024. Rua Canário – Trecho compreendido entre a Av. República do Líbano até a Av. Cotovia – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 23/09/2024. Av. Ibirapuera – Trecho II (Sentido Bairro – Apenas faixa exclusiva à esquerda) – Trecho compreendido entre a Rua Pedro de Toledo até a Av. Agami – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 23/09/2024. Av. dos Imarés – Trecho compreendido entre a Av. Moreira Guimarães até a Av. Ibirapuera – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 23/09/2024. Av. Juriti – Trecho compreendido entre a Av. Ibirapuera até a Av. Hélio Pellegrino – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 23/09/2024. Av. Lavandisca – Trecho compreendido entre a Rua Diogo Jácome até a Av. Ibirapuera – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 23/09/2024. Av. Bem-te-vi – Trecho compreendido entre a Av. Ibirapuera até a Rua Gaivota – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 23/09/2024. Rua Graúna – Trecho compreendido entre a Rua Tuim até a Av. Santo Amaro – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 23/09/2024. Av. Jacutinga – Trecho compreendido entre a Rua Diogo Jácome até a Alameda dos Arapanés – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 23/09/2024. Av. Comendador Sant’anna – Trecho I – Trecho compreendido entre a Av. Elias Maas até a Rua José Montes da Silva – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 23/09/2024. Av. Ibirapuera – Trecho III (Sentido Centro – Apenas faixa exclusiva à esquerda) – Trecho compreendido entre a Av. Chibarás até a Rua Pedro de Toledo – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 24/09/2024. Al. Santos – Trecho II – Trecho compreendido entre a Av. Brigadeiro Luís Antônio até a Rua Dr. Rafael de Barros – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 24/09/2024. Av. Ibirapuera – Trecho IV (Sentido Centro – Apenas faixa exclusiva à esquerda) – Trecho compreendido entre a Av. dos Imarés até a Av. Moaci – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 24/09/2024. Praça Bento de Camargo Barros – Trecho I – Trecho compreendido entre a Rua Porto Seguro até a Praça Bento de Camargo Barros – Trecho III – Subprefeitura da Sé. Início: 24/09/2024 Av. Ibirapuera – Trecho V (Sentido Bairro – Apenas faixa exclusiva à esquerda) – Trecho compreendido entre a Av. dos Eucaliptos até a Rua Jacira – Subprefeitura de Vila Mariana. Início: 25/09/2024. Av. Francisco Tranchesi – Trecho compreendido entre a Av. Osvaldo Pucci até a Av. Afonso de Sampaio e Sousa – Subprefeitura de Itaquera. Início: 25/09/2024. Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha (Marginal Pinheiros – Pista Local) – Trecho compreendido entre a Av. Maj. Sylvio de Magalhães Padilha (Marginal Pinheiros – Pista Expressa) até a Av. Maj. Sylvio de Magalhães Padilha (Marginal Pinheiros – Pista Expressa) – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 26/09/2024. Rua Desembargador Rocha Portela – Trecho II – Trecho compreendido entre a Av. Antônio Estevão de Carvalho até a Rua Demerval Lessa – Subprefeitura de Penha. Início: 26/09/2024 Complexo Viário Maria Maluf – Alça IV – Trecho compreendido entre a Rua Jean de la Huerta até a Rua Dom Vilares – Subprefeitura do Ipiranga. Início: 27/09/2024. Complexo Viário Maria Maluf – Alça V – Trecho compreendido entre a Complexo Viário Maria Maluf (Sentido Oeste) até a Rua Dom Vilares – Subprefeitura do Ipiranga. Início: 27/09/2024. Rua Antônio Carlos da Fonseca (Ambos os Sentidos) – Trecho compreendido entre a Av. Oswaldo Aranha até a Rua Pierre Curie – Subprefeitura do Ipiranga. Início: 27/09/2024. Av. Padre Arlindo Vieira – Trecho compreendido entre a Av. do Cursino até a Rua Vergueiro – Subprefeitura do Ipiranga. Início: 27/09/2024. Complexo Viário Maria Maluf – Alça III – Trecho compreendido entre a Av. Miguel Estéfano até a Complexo Viário Maria Maluf (Sentido Leste) – Subprefeitura do Ipiranga. Início: 27/09/2024. Complexo Viário Maria Maluf – Trecho III (Ambos os Sentidos) – Trecho compreendido entre a Rua do Boqueirão até a Complexo Viário Maria Maluf (Túnel) – Subprefeitura do Ipiranga. Início: 27/09/2024. Ac. Esq. à Av. dos Bandeirantes – Trecho compreendido entre a Rodovia dos Imigrantes até a Av. Prof. Abraão de Morais – Subprefeitura do Ipiranga. Início: 27/09/2024. Av. Pedro Bueno – Trecho II (Ambos os Sentidos) – Trecho compreendido entre a Rua Perdigão Nogueira até a Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira – Subprefeitura do Jabaquara. Início: 27/09/2024. Complexo Viário Maria Maluf – Alça I – Trecho compreendido entre a Av. Miguel Estéfano até a Complexo Viário Maria Maluf (Sentido Oeste) – Subprefeitura do Ipiranga. Início: 28/09/2024. Estrada de Itapecerica – Trecho IV – Trecho compreendido entre a Av. Carlos Lacerda até a Rua dos Mutirantes – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 30/09/2024. Av. Hebe Camargo (Ambos os Sentidos) – Trecho compreendido entre a Rua Itapaiúna até a Rua Viriato Correia – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 30/09/2024. Rua Carlos Afranio Cunha Matos – Trecho compreendido entre a Rua da Ligação (Rua Dom Érico Ferrari) até a Av. Raimundo Pereira de Magalhães – Subprefeitura de Pirituba – Jaraguá. Início: 02/10/2024. Rua Homero Sales – Trecho compreendido entre a Rua Giovani Recordati até a Rua Manuel Pinheiro – Subprefeitura de Pirituba – Jaraguá. Início: 02/10/2024. Rua José Maria Alves de Deus – Trecho I – Trecho compreendido entre a Av. João Batista Santiago até a R. Cônego Antônio Manzi – Subprefeitura de Itaim Paulista. Início: 03/10/2024. Rua Major ngelo Zanchi – Trecho II – Trecho compreendido entre a R. Dr. João Ribeiro até a R. Irapucara – Subprefeitura de Penha. Início: 04/10/2024. Rua Antônio Olímpio – Trecho II – Trecho compreendido entre a Praça Antiga da Rabeca até a Rua Gramal – Subprefeitura de Ermelino Matarazzo. Início: 04/10/2024. Rua Sanclerlândia – Trecho compreendido entre Rua Tufik Mereb até a Av. Raimundo Pereira de Magalhães – Subprefeitura de Pirituba – Jaraguá. Início: 04/10/2024. Rua José Ataliba Ortiz – Trecho compreendido entre a Rua Roberto de Lamenais até a Praça Itaquirai – Subprefeitura de Pirituba – Jaraguá. Início: 07/10/2024. Av. Fuad Lutfalla – Trecho I e III (Ambos os Sentidos) – Trecho compreendido entre a Rua Rio Verde (Sentido Decrescente) e Av. Elísio Teixeira Leite (Sentido Crescente) até a Av. Elísio Teixeira Leite e Rua Rio Verde – Subprefeitura de Freguesia do Ó – Vila Brasilândia. Início: 07/10/2024. Rua Cônego Amaral Mello – Trecho compreendido entre a Rua Marambaia e Av. Braz Leme até a Av. Braz Leme e Rua Saguairu – Subprefeitura de Casa Verde – Vila Nova Cachoeirinha. Início: 07/10/2024. Rua Penelope – Trecho compreendido entre a Rua Cedalion até a Rua Camefis – Subprefeitura da Capela do Socorro. Início: 07/10/2024. Rua Robélia – Trecho compreendido entre a Av. Washington Luis até a Av. Interiagos – Subprefeitura da Cidade Ademar. Início: 07/10/2024. Rua Dr. Gentil Leite Martins – Trecho compreendido entre a Rua Francisco Lopes Martins até a Av. Washington Luís – Subprefeitura da Cidade Ademar. Início: 07/10/2024. Rua Ernesto Bavio – Trecho compreendido entre a Rua das Praias da Costa Verde até a Rua Sebastião Advincula da Cunha – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 07/10/2024. Rua Praias da Costa Verde – Trecho compreendido entre a Rua Ernesto Bavio até a Av. Alto de Vila Pirajussara – Subprefeitura de Campo Limpo. Início: 07/10/2024. Acesso à Av. Rebouças – Trecho I – Trecho compreendido entre o Túnel José Roberto Fanganiello Melhem até o Viaduto Okuhara Koei – Subprefeitura da Sé. Início: 07/10/2024. Rua Visconde de Taunay – Trecho II – Trecho compreendido entre a Av. João Carlos da Silva Borges até a R. Bragança Paulista – Subprefeitura de Santo Amaro. Início: 08/10/2024. Rua Doutor Antonino dos Santos Rocha – Trecho compreendido entre a Av. Rebouças até a Túnel José Roberto Fanganiello Melhem – Subprefeitura da Sé. Início: 08/10/2024. Rua Tufik Mereb – Trecho compreendido entre a Rua Horma até a Rua Rio Tubarão – Subprefeitura de Pirituba – Jaraguá. Início: 08/10/2024. Rua Marambaia – Trecho I – Trecho compreendido entre a Av. Braz Leme até a Rua Cônego Amaral Mello – Subprefeitura de Casa Verde – Vila Nova Cachoeirinha. Início: 09/10/2024. Rua Marambaia – Trecho II – Trecho compreendido entre a Rua Bernardino Fanganiello até a Av. Braz Leme – Subprefeitura de Casa Verde – Vila Nova Cachoeirinha. Início: 09/10/2024. Av. Fuad Lutfalla – Trecho II (Pista Lateral – Sentido Bairro) – Trecho compreendido entre a Av. Fuad Lutfalla até a Rua Rafael Alves / Rua Sebastião Alves de Sousa – Subprefeitura de Freguesia do Ó – Vila Brasilândia. Início: 09/10/2024. Rua Oclávio Conceição de Senne – Trecho compreendido entre a Rua Walter Sgarbi até a Rua Alba Valdez – Subprefeitura da Capela do Socorro. Início: 09/10/2024. Av. Rebouças – Trecho II (Sentido Bairro) – Trecho compreendido entre a Rua da Consolação até a Rua Doutor Antonino dos Santos Rocha / Viaduto Okuhara Koei – Subprefeitura da Sé. Início: 09/10/2024. Rua João Alfredo – Trecho compreendido entre a R. Borba Gato até a Al. Santo Amaro – Subprefeitura de Santo Amaro. Início: 09/10/2024. Rua Antonio Comenale – Trecho compreendido entre a Av. Dona Belmira Marin até a Rua Dr. Nuno Guerner de Almeida – Subprefeitura da Capela do Socorro. Início: 10/10/2024. Estrada do Congo – Trecho compreendido entre a Rua Tufik Mereb até a Rua Litoral Paranaense – Subprefeitura de Pirituba – Jaraguá. Início: 10/10/2024. Rua Antonio Sebastião Sobrinho – Trecho compreendido entre a Rua Jacinto Pereira até a Rua Liberato Luis Tavares – Subprefeitura de Pirituba – Jaraguá. Início: 10/10/2024. Rua Thomaz de Araujo – Trecho compreendido entre a Rua Guerreiro até a Rua Luiz Gonzaga Freire – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 10/10/2024. Rua Januário Zíngaro – Trecho compreendido entre a Estrada do Campo Limpo até a Rua Raul dos Santos Machado – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 10/10/2024. Av. Rebouças – Trecho III (Sentido Centro) – Trecho compreendido entre a Vd. Okuhara Koei até a Rua da Consolação – Subprefeitura da Sé. Início: 10/10/2024. Rua Bonaventura Viviani – Trecho compreendido entre a Rua Ciriaco Gimenez até a Estrada de Taipas – Subprefeitura de Pirituba – Jaraguá. Início: 14/10/2024. Rua Jacob Medeiros Miranda – Trecho compreendido entre a Rua Joao Vertiz até a Rua Monforte de Lemos – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 16/10/2024. Rua Berco Udler – Trecho compreendido entre a Rua Pedro Jacome Vieira até a Rua Sergio Porto – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 16/10/2024. Rua Luis de Andrade – Trecho compreendido entre a Rua Luis de Andrade até a Rua Luis do Andrace – Subprefeitura de Pirituba – Jaraguá. Início: 16/10/2024. Rua Adalberto Kurt – Trecho compreendido entre a Av. Mutinga até a Praça Edith Santos Reis (Rua João de Almeida e Silva) – Subprefeitura de Pirituba – Jaraguá. Início: 16/10/2024. Rua Mesquita – Trecho compreendido entre a Rua Robertson até a Rua Coronel Diogo – Subprefeitura da Sé. Início: 16/10/2024. Rua Apeninos – Trecho compreendido entre a Rua do Paraíso até a Rua Castro Alves – Subprefeitura da Sé. Início: 16/10/2024. Rua Henri Bouchard – Trecho compreendido entre a Av. Gastão Vidigal até a Av. Queiroz Filho – Subprefeitura da Lapa. Início: 18/10/2024. Av. Queiroz Filho (Sentido Bairro) – Trecho compreendido entre a Rua Henri Bouchard até a Pte. do Jaguaré – Subprefeitura da Lapa. Início: 18/10/2024. Rua Andressa – Trecho compreendido entre a Av. Fredrich Von Voith até a Rua Bandeirantes do Norte – Subprefeitura de Pirituba – Jaraguá. Início: 21/10/2024. Rua Itapé-Açu – Trecho compreendido entre a Rua Dr. José Augusto de Queiroz até a Av. dos Tajurás – Subprefeitura do Butantã. Início: 21/10/2024. Rua Veneza – Trecho compreendido entre a Rua Groenlândia / Av. Brasil até a Av. Brasil / Rua Estados Unidos – Subprefeitura de Pinheiros. Início: 21/10/2024. Rua Antonio Ambuda – Trecho compreendido entre a Rua Eng. Amália Pérola Cassab até a Rua Sem Saída – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 21/10/2024. Rua Francisco Soares – Trecho compreendido entre a Rua Ricardina Campelo F. Rodrigues até a Rua Jose Pereira Bueno – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 21/10/2024. Av. Rudge (Ambos os sentidos, exceto pavimento rígido) – Trecho compreendido entre a Rua Sólon até a Ponte da Casa Verde – Subprefeitura da Sé. Início: 23/10/2024. Rua Elvira Hidalgo – Trecho compreendido entre a Estrada de Taipas até a Rua Joaquim Ferrer – Subprefeitura de Pirituba – Jaraguá. Início: 24/10/2024. Rua Miguel Masi Neto – Trecho compreendido entre a Rua Maria José Pinto Zili até a Rua Maria José Pinto Zili – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 24/10/2024. Rua Coatinga – Trecho compreendido entre a Rua Maniçoba até a Estrada do Campo Limpo – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 24/10/2024. Rua Canuto Berea – Trecho compreendido entre a Rua Domenico Montella até a Estrada das Taipas – Subprefeitura de Pirituba – Jaraguá. Início: 24/10/2024. Rua João Simão de Souza – Trecho compreendido entre a Rua José Maria Pinto Zili até a Rua José da Silva Ribeiro – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 25/10/2024. Rua José Coimbra – Trecho compreendido entre a Rua José da Silva Ribeiro até a Rua Doutor Luiz Migliano – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 26/10/2024. Av. Dalva de Oliveira – Trecho compreendido entre a Rua Serra Caxamango até a Rua Esperança – Subprefeitura de Perus. Início: 28/10/2024. Rua Dr. Oscar Monteiro de Barros – Trecho compreendido entre a Rua Dr James Ferraz Alvim até a Av. José Galante – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 28/10/2024. Rua Marie Nader Calfat – Trecho compreendido entre a Rua Antônio Aggio até a Via Sem Saída – Subprefeitura de Campo Limpo. Início: 28/10/2024. Rua Manuel Gaya – Trecho compreendido entre a Rua Maria Amália Lopes Azevedo até a Rua Calandra – Subprefeitura de Jaçanâ/Tremembé. Início: 28/10/2024. Rua Mário Lago – Trecho compreendido entre a Rua Francisca Espósito Tonetti até a Rua Gabriel Ribeiro – Subprefeitura de Jaçanâ/Tremembé. Início: 28/10/2024. Rua Lopes da Costa – Trecho II – Trecho compreendido entre a Rua Guajarás até a Rua Parazinho – Subprefeitura de Jaçanâ/Tremembé. Início: 28/10/2024. Rua Salvador Dali – Trecho II – Trecho compreendido entre a Rua Pedro Luís da Fonseca até a Rua Marginal Dois – Subprefeitura de Cidade Ademar. Início: 28/10/2024. Rua Ambrizette – Trecho compreendido entre a Rua Maria Antônia Ladalardo até a Rua Clipperton – Subprefeitura de Campo Limpo. Início: 29/10/2024. Rua Violeta Silvestre – Trecho compreendido entre a R. Principal até a R. Aquilino Ribeiro – Subprefeitura de Perus. Início: 29/10/2024.

