Em SP, parques urbanos e naturais estarão abertos neste feriado de 20 de novembro

Durante o feriado de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, os parques urbanos e naturais da cidade de São Paulo estarão abertos com seus horários habituais. Em caso de dúvidas, os horários de cada unidade podem ser consultados no site da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) ou por este link.

Horários dos serviços

CeMaCAS (Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres):

– Unidade Anhanguera: das 8h às 12h (recebimento de animais).

– Unidade Ibirapuera: fechada.

– Atendimento via WhatsApp: das 8h às 17h, pelo número (11) 95220.0219.

Planetários

– Planetário CEU Parelheiros: aberto das 10h30 às 15h30.

– Planetário do Carmo: aberto das 13h às 17h.

Viveiros Municipais: fechados.

UMAPAZ (Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz): sem expediente.