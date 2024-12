Em SP, novembro terminou com chuvas abaixo da média

Segundo os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, órgão ligado à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), o mês de novembro terminou com chuvas abaixo da média e temperaturas próximas do esperado.

Foram 132,3mm de precipitações na cidade, sendo que o esperado eram 135,7mm, ou seja, 2,5% abaixo. Ao todo foram 18 dias com registro de chuva, boa parte deles apresentando acumulados diários abaixo dos 2mm. Por outro lado, os dias 2, 6 e 8 registraram precipitações generalizadas, com acumulados acima dos 20mm.

“Apenas para efeito de comparação, somente estes três dias totalizaram 87,3mm, ou seja, 66% dos 132,3mm acumulados durante todo o mês. O dia 8 foi o mais chuvoso com um volume de 40,9mm, o que representa 30,1% dos 135,7mm esperados para novembro”, comenta o meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), Michael Pantera.

O CGE da Prefeitura de São Paulo mantém registros de índices de chuva na capital paulista desde 1995 e de acordo com este histórico, os anos com novembro mais chuvosos foram:

2015: 249,5mm

2006: 217,2mm

2000: 199,0mm

2002 e 2004: 183,3mm

2009: 178,2mm

Já os menos chuvosos foram:

1998: 33,4mm

1999: 67,2mm

2005: 78,0mm

2003: 84,4mm

2021: 92,1mm

O dia 25/11/2006, foi o mais chuvoso já registrado em um mês de novembro, segundo os registros do CGE da Prefeitura de São Paulo, com 64,7mm na cidade. Já o dia mais chuvoso registrado em todo o histórico do CGE, permanece o registrado em 10/02/2020 com 92,4mm de média na cidade.

O mês de novembro transcorreu dentro da primavera, que começou no dia 22/09 às 09h44 e termina em 21/12 às 07h20 com a chegada do verão. É comum durante esta estação, índices de umidade do ar em torno ou acima dos 50%, calor intenso e chuvas irregulares.

Com relação ao comportamento das temperaturas durante novembro, análises da equipe de meteorologia do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram que o mês apresentou valores mínimos oscilando em torno do esperado, apenas com algumas madrugadas um pouco mais abafadas no início e no final do mês. Dessa forma, a média mensal das temperaturas mínimas foi de 17,3°C, valor apenas 0,1°C acima da média do mês de 17,2°C. Enquanto a média máxima foi de 26,7°C, apenas 0,1°C acima do esperado que era 26,6°C.

“No geral, novembro apresentou termômetros próximos da média, entretanto ocorreram dias de sol e muito calor, o destaque fica por conta das madrugadas um pouco mais abafadas no início e no final do mês”, explica Pantera.

Os recordes de temperatura ocorridos em novembro de 2024 foram:

Mínima:

Menor mínima média, dias 10 e 11, com 14,1°C na cidade;

Menor mínima absoluta, aquele valor registrado em um único local dia 11, com 9,2°C em Parelheiros/Rodoanel, Zona Sul;

Maior mínima média dia 27, com 20,8°C na cidade;

Maior mínima absoluta, aquele valor registrado em um único local, no dia 27, com 23,2°C na estação CGE, Centro;

Máxima:

Maior máxima média, dia 27, com 33,6°C na cidade;

Maior máxima absoluta, aquele valor registrado em um único local, no dia 27, com 35,4°C na Vila Mariana, Zona Sul;

Menor máxima média no dia 13, com 17,7°C na cidade;

Menor máxima absoluta, aquele valor registrado em um único local dia 13, com 16,4°C em Engenheiro Marsilac, Zona Sul;

O CGE monitora as temperaturas na capital desde 2004, e de acordo com esse histórico, os recordes já ocorridos apenas no mês de novembro são:

Mínima:

Menor mínima média em 4 de novembro de 2022, com 9,8°C na cidade;

Menor mínima absoluta, aquele valor registrado em um único local, em 3 de novembro de 2020, com 4,4°C em Engenheiro Marsilac, Zona Sul;

Maior mínima média em 5 de novembro de 2010 com 24°C na cidade;

Maior mínima absoluta, aquele valor registrado em um único local, em 6 de novembro de 2010, com 24,8°C em Santo Amaro e Pirituba/Jaraguá, Zonas Sul e Norte;

Máxima

Maior máxima média em 13 de novembro de 2023 com 37,8°C na cidade;

Maior máxima absoluta, aquele valor registrado em um único local, dia 13 de novembro de 2023 com 39,5°C em Vila Mariana, Zona Norte;

Menor máxima média em 2 de novembro de 2022, com 14,5°C na cidade;

Menor máxima absoluta, aquele valor registrado em um único local em 2 de novembro de 2020, com 12°C em Parelheiros, Zona Sul;

Já os recordes de temperatura ocorridos neste ano, em todos os meses, conforme o monitoramento do CGE, foram:

Mínimas:

Menor mínima média: 4,5°C, dia 27 de agosto;

Menor mínima absoluta: -1,7°C, dia 27 de agosto em Parelheiros-Marsilac, Zona Sul;

Maior mínima média: 23,8°C em 17 de março;

Maior mínima absoluta: 26,5°C em 17 de março, na Sé/CGE, Centro;

Máximas:

Maior máxima média: 35,9°C em 26 de setembro;

Maior máxima absoluta: 37,3°C dia 26 de setembro na Mooca, Zona Leste;

Menor máxima média: 12,8°C, dia 25 de agosto;

Menor máxima absoluta: 10,8°C dia 25 de agosto nas estações de Parelheiros-Barragem e Parelheiros-Marsilac, Zona Sul;

Com relação à umidade relativa do ar, a média esperada para novembro é de 57,5%, porém, a média do mês ficou torno dos 40%. O dia 11 teve a menor umidade média na cidade, com 31,4%. Já a menor umidade relativa do ar absoluta, aquele valor registrado em um único local, ocorreu na mesma data, com 24% na estação meteorológica automática da Vila Mariana na Zona Sul.

Já os menores valores registrados neste ano permanecem os dos dias 12 de setembro, com 18,3% de média na cidade; e 9, com 11,4%, sendo o menor valor de umidade relativa do ar absoluto, ou seja, o registrado em um único local, na estação meteorológica automática da Sé/CGE, no Centro.

O CGE mantém dados de umidade relativa do ar na capital desde 2010 e, de acordo com este histórico, os recordes já registrados em outubro são:

Menor umidade média – 28 de outubro de 2020 com 18,6% na cidade;

Maior umidade média – 30 de outubro de 2020, com 94,1% na cidade;

Menor umidade absoluta – 27 de outubro de 2019, com 15% na Sé, Centro;

“No comparativo entre os acumulados ao longo do mês em 2024 e no ano anterior, podemos observar cenários diferentes, já que no primeiro o acumulado aumentou rapidamente na primeira metade do mês, enquanto o segundo apresentou um crescimento mais significativo na segunda quinzena. Mesmo assim, os dois terminaram com chuvas muito próximas da média histórica, apresentando acumulados bem parecidos, com 141,1mm no ano passado e 132,3mm em 2024, uma diferença de apenas 8,8mm, o que corresponde a 6,5% dos 135,7mm esperados para novembro”, afirmou Michael Pantera.

Para dezembro são esperados 182,9mm de chuva na cidade. A média da temperatura mínima é de 18,7°C e a média da temperatura máxima é de 28,3°C.