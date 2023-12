Em SP, novembro termina com chuvas e temperaturas acima da média

De acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas – CGE da Prefeitura de São Paulo, órgão ligado à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), o mês de novembro de 2023 terminou com chuvas ligeiramente acima do normal. Foram 141,1mm de média na cidade, sendo que o esperado eram 135,5mm, ou seja, 4,1% acima da média histórica.

Foram 22 dias com registro de índice pluviométrico na cidade, incluindo os dias que computaram menos de 1,0mm, sendo o mais chuvoso em 15/11/2023 com 30,1mm. Normalmente são esperados 17 dias com precipitação em novembro.

“Podemos dizer que novembro transcorreu com poucas oscilações na capital paulista, especialmente com os índices de chuva que ficaram praticamente dentro da média”, comenta o meteorologista Michael Pantera. O destaque se deu por conta das altas temperaturas registradas, já que a média da mínima ficou 1,3°C e a média da máxima em 2,7°C acima do esperado, o que podemos classificar como normal quando o fenômeno El Niño, que esquenta às águas do Pacífico Equatorial, atua numa região”, explica o meteorologista do CGE da Prefeitura de São Paulo, Michael Pantera.

O ano com maior número de dias chuvosos já registrado em um mês de novembro foi o de 2015 com 25 dias. O dia mais chuvoso registrado em um mês de novembro foi o 25/11/2006 com 64,7mm. Esses dados são recordes do mês desde 1995, quando começaram as medições.

O ano mais chuvoso de todo o histórico do CGE da Prefeitura de São Paulo desde 1995 foi o de janeiro de 2010 com 464,9mm. Já o dia mais chuvoso desde 1995 foi em 10/02/2010 com 92,4mm.

As regiões da cidade registraram os seguintes valores em novembro de 2023:

Zona Oeste: 153,8mm

Zona Sul: 146,8mm

Zona Norte: 141,0mm

Zona Leste: 136,0mm

Centro: 126,8mm

As subprefeituras com os maiores índices de chuva foram:

Butantã, Zona Oeste: 171,6mm

Jabaquara, Zona Oeste: 180,1mm

Santo Amaro, Zona Sul: 163,5mm

Jaçanã/Tremembé, Zona Norte: 158,2mm

Cidade Ademar, Zona Sul: 155,0mm

De acordo com dados do CGE da Prefeitura de São Paulo, que mantém índices de chuva na cidade desde 1995, os anos de novembro mais chuvosos foram:

2015: 249,5mm

2006: 217,2mm

2000: 199,0mm

2002 e 2004: 183,3mm

2017: 170,4mm

Já os anos em que o mês de novembro registrou índices mais baixos, desde 1995, foram:

1998: 33,4mm

1999: 67,2mm

2005: 78,0mm

1996: 82,1mm

2003: 84,4mm

Novembro seguiu dentro da estação primavera, que começou em 23/09 às 03h50, horário de Brasília, e se caracteriza pela transição entre o inverno frio e seco e o verão quente e úmido. Historicamente são esperados 366mm de chuva durante a estação, que termina dia 22 de dezembro, quando começa o verão, às 00h27, no horário de Brasília. Até o dia 30/11/2023 o acumulado da primavera era de 418,5mm, ou seja, já choveu 14,3% acima do esperado.

A primavera mais chuvosa, segundo dados do CGE da Prefeitura de São Paulo, desde 1995 permanece a de 2009 com 548,6mm.

Durante o mês de novembro eram esperadas mínima média de 17,1°C e máxima média de 26,4°C. A média da mínima ficou em 18,4°C e a média da máxima em 29,1°C, ou seja 1,3°C e 2,7°C acima, respectivamente.

A menor mínima média na cidade registrada em novembro ocorreu em 06/11/2023 com 13,5°C. No mesmo dia houve a menor mínima absoluta, aquela registrada em um único local, em Engenheiro Marsilac, Zona Sul, com 9°C.

A maior máxima média registrada neste mês ocorreu em 13/11/2023 com 37,8°C. Esta também foi a maior máxima média do ano na cidade. Já a maior máxima absoluta, aquela registrada em um único local, ocorreu na Vila Mariana, Zona Sudeste, com 39,5°C no mesmo dia. Esta também foi a maior máxima absoluta do ano na cidade. Estas também foram as maiores temperaturas já registradas em um mês de novembro na capital paulista desde 2004

O CGE da Prefeitura de São Paulo registra valores de temperatura na cidade desde 2004 e de acordo com esse levantamento, os recordes já registrados em novembro foram:

Menor mínima média na cidade em 04/11/2010: 9,8°C;

Maior mínima média na cidade em 05/11/2010: 24°C;

Menor mínima absoluta, aquela registrada em um único local: Engenheiro Marsilac, Zona Sul em 03/11/2020: 4,4°C;

Maior mínima absoluta aquela registrada em um único local: Santo Amaro, Zona Sul, e Pirituba/Jaraguá, Zona Norte, em 06/11/2010: 24,8°C;

Maior máxima média na cidade em 13/11/2023: 37,8°C;

Menor máxima média na cidade em 02/11/2022: 14,5°C;

Menor máxima absoluta, aquela registrada em um único local: Parelheiros, Zona Sul em 02/11/2020: 12°C;

Maior máxima absoluta, aquela registrada em um único local: Vila Mariana, Zona Sudeste: com 13/11/2023: 39,5°C;

Para dezembro são esperados 186,3mm de índice pluviométrico. O mais chuvoso da série foi o dezembro de 2012 com 305,1mm. A temperatura mínima média esperada é de 18,7°C e a média da máxima de 28,2°C.

No dia 22/12 às 00h27 começa o verão, que tem como características principais as altas temperaturas e chuvas fortes normalmente durante as tardes.

“A estação transcorre sob a atuação do fenômeno climático El Niño, aquecimento anômalo das águas da superfície do Pacífico Equatorial, que ganhou força nos últimos meses e atingiu a categoria muito forte, sendo que seu pico de intensidade deve ocorrer entre dezembro e janeiro”, comenta o Pantera.

Além disso, neste ano em especial os climatologistas apontam um cenário de aquecimento anômalo em quase todas as bacias oceânicas do planeta. “Estas condições devem contribuir para temperaturas mais elevadas do que o normal, o que favorece a ocorrência de pancadas de chuva no final das tardes. “Essa combinação deve se traduzir em mais dias quentes, inclusive com a formação de ondas de calor, além das condições para chuvas fortes e até temporais com elevados acumulados em alguns dias”, finaliza Michael Pantera, meteorologista do CGE da Prefeitura de São Paulo.