Em SP, Mostra VAI 20 anos acontece entre os dias 18 a 28 de julho

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anuncia a programação da Mostra VAI 20 anos, evento que celebra os 20 anos da criação da Lei Municipal nº 13.540, que instituiu o Programa VAI, política pública para incentivo cultural voltada à juventude. Com programação gratuita em todas as regiões das cidades, em 15 equipamentos culturais, as atrações de música, slam, contação de histórias, oficinas, bate-papo, exibição audiovisual, circo, teatro e dança serão de coletivos que já foram contemplados pelo Programa. A Mostra VAI 20 anos acontece entre os dias 18 a 28 de julho e disponibiliza 55 atividades culturais livres, em bibliotecas, casas de cultura, centros culturais e teatros municipais.

O Programa para Valorização de Iniciativas Culturais – VAI – criado pela Lei nº 13.540/2003 e alterado pela Lei Nº 15.897/2013, visa proporcionar apoio financeiro a projetos e ações culturais propostos por coletivos artísticos e culturais compostos por jovens de baixa renda e residentes de regiões do Município desprovidas de recursos e equipamentos culturais.

Desde então, de maneira ininterrupta, a política pública cultural contemplou mais de 2800 projetos artísticos-culturais, espalhados pelo município de São Paulo. Confira toda a programação abaixo.

Programação “Mostra VAI 20 anos”

Zona Leste

Atração: – Sarau – “O encontro das políticas públicas”

Coletivo: Sarau Urutu

Data: 18/07/2024

Horário: 14:00

Local: Biblioteca Vicente Paulo

Endereço: Rua Jaguar, 225 – Vila Curuçá, São Paulo – SP, 08030-460 (Zona Leste)

Atração: – Sarau – SARA PERIFA

Coletivo: Batalha da Perifa

Data: 18/07/2024

Horário: 14:00

Local: Biblioteca Hans Christian Andersen

Endereço: Av. Celso Garcia, 4142 – Tatuapé, São Paulo – SP, 03064-000(Zona Leste)

Atração: – Teatro – Intervalos

Coletivo: Cia Camelo Urbano

Data: 18/07/2024

Horário: 16:00

Local: Biblioteca Hans Christian Andersen (Zona Leste)

Endereço: Av. Celso Garcia, 4142 – Tatuapé, São Paulo – SP, 03064-000(Zona Leste)

Atração: – Contação de História – “Maradopin e assim se fez Brasil!”

Coletivo: Cia. Sereiando Contos

Data: 19/07/2024

Horário: 13:30

Local: Biblioteca Hans Christian Andersen (Zona Leste)

Endereço: Av. Celso Garcia, 4142 – Tatuapé, São Paulo – SP, 03064-000(Zona Leste)

Atração: – Sarau – Sarau O que dizem os umbigos?!!

Coletivo: Sarau O que dizem os umbigos?!!

Data: 19/07/2024

Horário: 14:00

Local: Biblioteca Vicente Paulo (Zona Leste)

Endereço: Rua Jaguar, 225 – Vila Curuçá, São Paulo – SP, 08030-460 (Zona Leste)

Atração: – Teatro – “O Encantamento da Rabeca”

Coletivo: Buraco d`Oráculo

Data: 19/07/2024

Horário: 16:00

Local: Biblioteca Hans Christian Andersen (Zona Leste)

Endereço: Av. Celso Garcia, 4142 – Tatuapé, São Paulo – SP, 03064-000(Zona Leste)

Atração: – Slam – SLAM DE POESIAS

Coletivo: SLAM DA GUILHERMINA

Data: 20/07/2024

Horário: 12:00

Local: Biblioteca Hans Christian Andersen (Zona Leste)

Endereço: Av. Celso Garcia, 4142 – Tatuapé, São Paulo – SP, 03064-000(Zona Leste)

Atração: – Circo – “Las Manas à Obra”

Coletivo: Trupe Las Manas

Data: 20/07/2024

Horário: 16:00

Local: Lona de Circo Miss Jujuba – Teatro Flávio Império (Zona Leste)

Endereço: R. Prof. Alves Pedroso, 600 – Cangaiba, São Paulo – SP, 03721-010

Atração: – Teatro – “Marias: Memórias Encarceradas”

Coletivo: Coletiva Distópica

Data: 21/07/2024

Horário: 19:00

Local: Teatro Flávio Império (Zona Leste)

Endereço: R. Prof. Alves Pedroso, 600 – Cangaiba, São Paulo – SP, 03721-010

Atração: – Palestra e Roda de Conversa – Turismo de Base Comunitária na Cohab II

Coletivo: Grupo Da Mata

Data: 21/07/2024

Horário: 10:00

Local: Casa de Cultura Guaianases (Zona Leste)

Endereço: R. Castelo de Leça, s/n – Jardim Soares, São Paulo – SP, 08460-161

Atração: – Contação de História – “A Lenda do Bumba-Meu-Boi”

Coletivo: Cia. Grama Verde

Data: 21/07/2024

Horário: 12:00

Local: Casa de Cultura Guaianases (Zona Leste)

Endereço: R. Castelo de Leça, s/n – Jardim Soares, São Paulo – SP, 08460-161

Atração: – Slam – Batalha de Rima

Coletivo: Batalha do Rodoanel

Data: 21/07/2024

Horário: 13:00

Local: Casa de Cultura São Mateus (Zona Leste)

Endereço: R. Monte Mandira, 40 – Jardim Nove de Julho, São Paulo – SP, 03951-110

Atração: – Cultura Tradicional – Maracatu

Coletivo: AGO ANAMA

Data: 21/07/2024

Horário: 13:30

Local: Casa de Cultura Guaianases (Zona Leste)

Endereço: R. Castelo de Leça, s/n – Jardim Soares, São Paulo – SP, 08460-161

Atração: – Música – Show de Rap

Coletivo: Zamba Rap Clube

Data: 21/07/2024

Horário: 18:30

Local: Casa de Cultura São Mateus (Zona Leste)

Endereço: R. Monte Mandira, 40 – Jardim Nove de Julho, São Paulo – SP, 03951-110

Zona Norte

Atração: – Palestra – Programação às Meninas Periféricas, com foco em Cultura Digital

Coletivo: Mais Meninas na Tecnologia

Data: 18/07/2024

Horário: 17:00

Local: Biblioteca Jayme Cortez (CCJ) (Zona Norte)

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades, São Paulo – SP, 02721-200

Atração: – Teatro Infantil – “Os Monstros que os medos criam”

Coletivo: Cia. Teatral Passarinhada

Data: 19/07/2024

Horário: 14:00

Local: Biblioteca Jayme Cortez (CCJ) (Zona Norte)

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades, São Paulo – SP, 02721-200

Atração: – Dança – Festival Batalha das Máquinas voltado a dança Popping

Coletivo: Familia Fk

Data: 19/07/2024

Horário: 15:00

Local: Teatro CCJ Ruth Cardoso (Zona Norte)

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades, São Paulo – SP, 02721-200

Atração: – Teatro – Espetáculo: Tecendo Histórias

Coletivo: Cia. Quatro Ventos

Data: 19/07/2024

Horário: 17:00

Local: Teatro CCJ Ruth Cardoso (Zona Norte)

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades, São Paulo – SP, 02721-200

Atração: – Dança – “A Garagem – Um processo de transmutação”

Coletivo: B.Girls Artculando – Afrobreak crew

Data: 19/07/2024

Horário: 20:00

Local: Teatro CCJ Ruth Cardoso (Zona Norte)

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades, São Paulo – SP, 02721-200

Atração: – Teatro – A Pequena Floresta de Maisha

Coletivo: Tapijás Coletivo Artístico

Data: 20/07/2024

Horário: 11:00

Local: Teatro CCJ Ruth Cardoso (Zona Norte)

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades, São Paulo – SP, 02721-200

Atração: – Dança – AMOR EM 4 ATOS – TRANÇAS DE TERESA

Coletivo: CIA DA VILA

Data: 20/07/2024

Horário: 14:00

Local: Teatro CCJ Ruth Cardoso (Zona Norte)

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades, São Paulo – SP, 02721-200

Atração: – Teatro – Nina e a cidade que perdeu o vento

Coletivo: Grupo Pandora de Teatro

Data: 20/07/2024

Horário: 17:00

Local: Teatro CCJ Ruth Cardoso (Zona Norte)

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades, São Paulo – SP, 02721-200

Zona Noroeste

Atração: – Palestra – Bastidores da Websérie Poesia Delas: Mulheres na literatura periférica

Coletivo: Nós, mulheres da periferia

Data: 18/07/2024

Horário: 10:00

Local: Biblioteca Padre José de Anchieta (Zona Noroeste)

Atração: – Palestra – Oficina de Filosofia Decolonial: “CAEF, 8 anos de reflexão filosófica na quebrada”

Coletivo: CAEF – Coletivo Autônomo dos Estudantes de Filosofia

Data: 18/07/2024

Horário: 14:00

Local: Biblioteca Padre José de Anchieta (Zona Noroeste)

Atração: – Dança – “Cubo Tóxico”

Coletivo: Cia Fusos

Data: 19/07/2024

Horário: 10:00

Local: Biblioteca Padre José de Anchieta (Zona Noroeste)

Zona Central

Atração: – Teatro – Histórias do Velho Batista

Coletivo: Grupo Identidade Oculta

Data: 26/07/2024

Horário: 18:00

Local: Teatro Centro Cultural Olido – Sala Paissandu (Zona Central)

Endereço: Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01035-000

Atração: – Música – “REI DA COCADA PRETA”

Coletivo: Os Empenhados

Data: 26/07/2024

Horário: 19:00

Local: Teatro Centro Cultural Olido – Sala Olido (Zona Central)

Endereço: Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01035-000

Atração: – Teatro – Ladeira das Crianças – TeatroFunk

Coletivo: Rosas Periféricas

Data: 28/07/2024

Horário: 11:00

Local: Centro Cultural Vila Itororó (Zona Central)

ENDEREÇO: Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01323-000

Atração: – Música – Espetáculo musical de samba e dança

Coletivo: Projeto Samba no Asfalto

Data: 28/07/2024

Horário: 14:00

Local: Centro Cultural Vila Itororó (Zona Central)

ENDEREÇO: Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01323-000

Atração: – Música – Show de Rap, Hip Hop

Coletivo: Video Vinil – Posse 4 Élos

Data: 28/07/2024

Horário: 16:00

Local: Centro Cultural Vila Itororó (Zona Central)

ENDEREÇO: Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01323-000

Zona Central – Audiovisual

Atração: – Exibição audiovisual – ” Sonhos Exilados”

Coletivo: Conexão Angola Brasil

Data: 26/7

Horário: 10:00

Local: Centro Cultural Olido – Sala Olido (Zona Central)

Endereço: Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01035-000

Atração: – Exibição audiovisual – Uma Tonelada de Maracatu

Coletivo: Bandô Arte e Cultura/Bandô Filmes

Data: 26/7

Horário: 11:00

Local: Centro Cultural Olido – Sala Olido (Zona Central)

Endereço: Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01035-000

Atração: – Exibição audiovisual – Corpo em Campo

Coletivo: Pondero

Data: 26/7

Horário: 13:00

Local: Centro Cultural Olido – Sala Olido (Zona Central)

Endereço: Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01035-000

Atração: – Exibição audiovisual – “Gira Bandeira – Guardiões do Carnaval”

Coletivo: Sarau no Kintal

Data: 26/7

Horário: 14:00

Local: Centro Cultural Olido – Sala Olido (Zona Central)

Endereço: Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01035-000

Atração: – Exibição audiovisual – “Doc Cine Campinho – Da Terra a Tela”

Coletivo: Lentes Periféricas

Data: 26/7

Horário: 16:00

Local: Centro Cultural Olido – Sala Olido (Zona Central)

Endereço: Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01035-000

Atração: – Exibição audiovisual – Di quebrada

Coletivo: Coletivo Soul Dip

Data: 26/7

Horário: 17:30

Local: Centro Cultural Olido – Sala Olido (Zona Central)

Endereço: Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01035-000

Atração: – Exibição audiovisual – BOY-OH-LAS

Coletivo: Núcleo Artístico Vagal

Data: 28/7

Horário: 13:00

Local: Centro Cultural Olido – Cine Olido (Zona Central)

Endereço: Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01035-000

Atração: – Exibição audiovisual – “Queria Voar”

Coletivo: Coletivo Tresmarias

Data: 28/7

Horário: 14:00

Local: Centro Cultural Olido – Cine Olido (Zona Central)

Endereço: Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01035-000

Atração: – Exibição audiovisual – “Ditados Populares – Animando o Imaginário Coletivo”

Coletivo: Coletivo Fonfinfan

Data: 28/7

Horário: 15:00

Local: Centro Cultural Olido – Cine Olido (Zona Central)

Endereço: Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01035-000

Atração: – Exibição audiovisual – Danças de Bolso

Coletivo: Dois Rumos Cia de Dança

Data: 28/7

Horário: 16:00

Local: Centro Cultural Olido – Cine Olido (Zona Central)

Endereço: Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01035-000

Atração: – Exibição audiovisual – Trajetos y Afetos

Coletivo: Curvas Produções

Data: 28/7

Horário: 17:00

Local: Centro Cultural Olido – Cine Olido (Zona Central)

Endereço: Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01035-000

Atração: – Exibição audiovisual – MULHERES PERIFÉRICAS: APOIADAS POR MAIS DE 500 MIL MANAS

Coletivo: Fala Guerreira

Data: 28/7

Horário: 18:00

Local: Centro Cultural Olido – Cine Olido (Zona Central)

Endereço: Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01035-000

Zona Sul

Atração: – Circo – Oficina do Circo Di Quebrada

Coletivo: MIL CIRCOLARTES

Data: 25/07/2024

Horário: 10:00

Local: Biblioteca Paulo Duarte (Zona Sul)

Atração: – Literatura (saraus, slams, recitais) – Poetas Ambulantes

Coletivo: Poetas Ambulantes

Data: 25/07/2024

Horário: 15:00

Local: Biblioteca Paulo Duarte (Zona Sul)

Atração: – Contação de História – “Raios de Sol”

Coletivo: Trupe Tropeço

Data: 26/07/2024

Horário: 17:00

Local: Teatro Centro Cultural Santo Amaro (Zona Sul)

Atração: – Música – “CHARLES NETO: outra história sobre batucadas, estigmas e FUNK”

Coletivo: Cores nos Destroços

Data: 26/07/2024

Horário: 20:00

Local: Teatro Centro Cultural Santo Amaro (Zona Sul)

Atração: – Música – Repentistas de Viola

Coletivo: Repentistas Amigos de SP (antigo Mostra Chapéu de Palha)

Data: 27/07/2024

Horário: 11:00

Local: Teatro Centro Cultural Santo Amaro (Zona Sul)

Atração: – Dança – Baile Nostalgia com discotecagem, aula aberta de Samba rock e passinhos

Coletivo: Bons Tempos Nostalgia Black

Data: 27/07/2024

Horário: 19:00

Local: Teatro Centro Cultural Santo Amaro (Zona Sul)

Atração: – Música – Show de Rap com exibição de mini documentário

Coletivo: Hip-Hop Grajauense

Data: 28/07/2024

Horário: 15:00

Local: Teatro Centro Cultural do Grajáu (Zona Sul)

Atração: – Música – Diel Owdi (show de rap)

Coletivo: Noiz na Rua

Data: 28/07/2024

Horário: 16:30

Local: Teatro Centro Cultural do Grajáu (Zona Sul)

Atração: – Teatro – “Pejí tí Iyámi – Altar de Minha Mãe”

Coletivo: Grupo Quilombo de Teatro

Data: 28/07/2024

Horário: 17:00

Local: Casa de Cultura de Campo Limpo (Zona Sul)

Atração: – Literatura – Bicicloteca

Coletivo: Sarau do Binho

Data: 28/07/2024

Horário: 17:00

Local: Casa de Cultura de Campo Limpo (Zona Sul)

Zona Oeste

Atração: – Circo – Cortejo do Vai Circo Escola

Coletivo: Circle: Agência de Circo

Data: 27/07/2024

Horário: 13:00

Local: Casa de Cultura Butantã (Zona Oeste)

Atração: – Música – Show de rap

Coletivo: Distrito REC

Data: 28/07/2024

Horário: 16:00

Local: Casa de Cultura Butantã (Zona Oeste)

Atração: – Música – O Nômade

Coletivo: Hip Hop Quilombola

Data: 28/07/2024

Horário: 17:00

Local: Casa de Cultura Butantã (Zona Oeste)

Escrito por: Enzo Sapio

Serviço

Mostra VAI 20 anos

Linguagem: Evento especial

Data: 18/07 a 28/07

Horários:

Classificação Indicativa: Livre

Preços: Gratuito