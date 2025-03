Em SP, MC Corre Kid morre ao tentar salvar cachorrinha em lago

O jovem artista Luan Oliveira, popularmente conhecido como MC Corre Kid, foi encontrado sem vida na manhã desta quinta-feira (6), em São Paulo. O cantor, de apenas 19 anos, estava desaparecido desde a quarta-feira (5), quando mergulhou em um lago no Parque Dom Henrique, em Cotia, na tentativa de salvar sua cachorrinha que se afogava.

Imagens de câmeras de segurança registraram a última aparição do jovem artista, que passeava tranquilamente com seu cãozinho na área do parque, acompanhado por uma mulher que também tinha um animal. O momento parecia ser de lazer até a tragédia acontecer.

Na manhã desta quinta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros reiniciaram as operações de busca e localizaram o corpo de Luan dentro do lago. As circunstâncias que levaram ao incidente estão sob investigação pela Delegacia Central de Cotia.