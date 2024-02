Em SP, mais de 1 milhão de estudantes voltam às aulas nesta segunda-feira (5)

Mais de 1 milhão de estudantes da Rede Municipal de São Paulo voltam às aulas nesta segunda-feira (5) para o início de mais um ano letivo. São mais de 4 mil escolas preparadas para acolher os estudantes com garantia de alimentação e corpo docente qualificado.

É hora de as famílias retomarem a rotina com as crianças e recomeçarem as atividades escolares. O retorno também é marcado pelo importante trabalho das mulheres que desempenham o papel de Mães Guardiãs, tanto no apoio à Busca Ativa quanto na administração das hortas pedagógicas dos estudantes nas escolas da Rede Municipal, juntamente com os professores, gestores e funcionários dedicados ao melhor desempenho dos educandos.

Diariamente, a Prefeitura de São Paulo serve 2,3 milhões de refeições nas unidades educacionais. Nas creches, por exemplo, as crianças têm direito a cinco refeições diárias, com cardápio elaborado por nutricionistas priorizando a oferta de alimentos in natura e minimamente processados, de acordo com as diretrizes nutricionais estabelecidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Aquisição de material escolar e uniforme

As famílias que ainda não adquiriram os itens do uniforme e do material escolar podem fazer as compras nas lojas credenciadas. Os créditos estão disponíveis há dois meses. São mais de 490 pontos físicos em todas as regiões da cidade para aquisição do uniforme, e mais de 519 endereços para compra do material escolar. A maioria dos fornecedores são pequenos comerciantes e empreendedores, gerando emprego e ajudando a economia local.

Assim como no ano passado, o acesso para liberação de ambos os auxílios é feito por meio do aplicativo Kit Escolar DUEPAY, cujo download poderá ser feito em qualquer smartphone. O responsável legal pela criança matriculada na rede, só precisa ter o CPF cadastrado no sistema da escola, que por sua vez, está na base de dados da Secretaria Municipal de Educação.

Todos os estudantes têm direito ao material escolar, inclusive as crianças matriculadas nos CEIs, os créditos são disponibilizados às famílias através do aplicativo DuePay. Cada ciclo trabalha com os itens necessários para serem utilizados durante todo o ano letivo. Entretanto, os valores mudam, de acordo com o ciclo de ensino.