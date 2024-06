Em SP, mais 15 CEUs terão cursos técnicos gratuitos

A Prefeitura de São Paulo vai abrir polos que oferecem cursos técnicos gratuitos em mais 15 unidades municipais de educação, após ampliação da parceria com o Centro Paula Souza. Até o ano que vem, serão 48 polos, dos quais, 47 Centros Educacionais Unificados (CEUs) e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio (EMEFM). O anúncio foi feito no CEU Formosa nesta quinta-feira (13), pelo prefeito Ricardo Nunes, durante o Prefeitura Presente.

“Assinamos um convênio com o Centro Paula Souza para ampliar a oferta de cursos profissionalizantes”, disse o prefeito Ricardo Nunes. “Você não paga nada, é totalmente gratuito e é uma oportunidade muito importante. As pessoas precisam de oportunidades. Você dar a oportunidade para que as pessoas possam estudar, progredir, é de fundamental importância”, completou o prefeito destacando que essa é mais uma iniciativa em parceria com o Governo do Estado.

A expansão já inclui neste ano os CEUs Heliópolis, Rosa da China, São Miguel, Casa Blanca e Campo Limpo. Em 2025, os cursos chegam aos CEUs Formosa, Jardim Paulistano, Navegantes, Paraisópolis, Paz, Tiquatira, Três Pontes, Uirapuru, Pera-Marmelo e Água Azul. Contemplando todas as regiões da capital paulista.

O convênio do Governo do Estado com a Prefeitura de São Paulo funciona no modelo de classe descentralizada, em que o Centro Paula Souza cria novas turmas, no período noturno, aproveitando a infraestrutura existente. Cada CEU trabalha em conjunto com uma ETEC, que é responsável pelos cursos, fornece os professores e a certificação dos estudantes.

A professora Amneris Ribeiro Caciatori, responsável pela Gestão Pedagógica do Centro Paula Souza, exaltou a parceria e falou da importância de levar educação à periferia. “Nós sabemos o quanto a juventude tem pressa para conseguir um bom emprego e auxiliar as suas famílias. Por isso, a expansão dos CEUs com os cursos já anunciados traz novas oportunidades. Os jovens de bairros distantes podem contar com várias opções de formação profissional”, afirmou.

“É por meio de parcerias como essas que nós ampliamos e fortalecemos o papel educacional que é o cerne dos nossos CEUs. Além da Rede Uniceu, que oferece cursos de graduação, estamos promovendo novas oportunidades para garantir o acesso à formação e qualificação profissional para todas as idades”, enfatizou o secretário municipal de Educação, Fernando Padula.

Os cursos são gratuitos e oferecidos no período noturno para maior acesso do público. Atualmente, existem 10 opções de cursos técnicos em CEUs para o segundo semestre deste ano: Administração, Contabilidade, Finanças, Informática, Logística, Marketing, Recursos Humanos, Qualidade, Serviços Jurídicos e Guia de Turismo.

O processo seletivo para ingressar nos cursos é realizado por vestibulinho, que acontece semestralmente (junho e dezembro). Podem participar pessoas que concluíram ou estão cursando a partir da segunda série do Ensino Médio.

Unidade reformada

Após fazer o anúncio da ampliação do convênio, o prefeito Ricardo Nunes conferiu as reformas que estão sendo realizadas no CEU Formosa. A unidade atende uma média de 80 mil pessoas mensalmente em diversas atividades culturais, esportivas e educativas. E para ampliar e fortalecer esses atendimentos a unidade, está passando por reformas e manutenções que totalizam mais de R$ 9,3 milhões em investimentos.

As obras contemplam o conjunto aquático, as áreas externas, gestão e intervenções gerais como revisão elétrica, hidráulica, pintura geral interna e externa e muito mais. A reforma do equipamento vai ser fundamental para valorizar a oferta das atividades e projetos desenvolvidos que beneficiem a população de todas as idades, desde os bebês até os idosos.

São cerca de 3.200 estudantes matriculados nas atividades culturais e esportivas, unidades educacionais (CEI, EMEI e EMEF), além da Rede Uniceu, que oferece cursos de ensino superior e o Centro de Estudos de Línguas (CELP) que oferece aulas de espanhol, italiano e inglês. A unidade conta ainda com biblioteca, Telecentro, teatro, quadras e horta pedagógica.

Entre as atividades esportivas oferecidas estão basquete, handebol, yoga, futsal, ginástica, alongamento, caminhada, vôlei, muay thai, karatê, capoeira e muito mais. Além do tradicional Clube de Xadrez. Das linguagens artísticas são ofertadas dança de salão, ballet, hip-hop, dança do ventre, dança cigana e entre outras. Além das parcerias com outras instituições públicas de saúde e assistência social, por exemplo.

“Esse CEU é um espaço de muita potência. São diversos projetos e atividades que fazem a diferença na vida das pessoas e abrem novas oportunidades. Por isso, essas obras serão fundamentais para entregar ambientes confortáveis e de excelência para atender a comunidade”, enfatizou o Secretário Padula.