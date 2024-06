Em SP, incêndio atinge comunidade em Cidade Tiradentes, e 20 casas são atingidas

Um incêndio atingiu uma comunidade em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, na noite da última terça-feira (18). Não há registro de feridos.

Pelo menos 20 moradias foram atingidas pelo fogo, segundo os bombeiros. O incêndio começou em materiais recicláveis e se alastrou para as casas da comunidade da rua Inácio Monteiro. Uma empresa também foi atingida, de acordo com a Polícia Civil. Ainda não se sabe a causa do incidente.

Uma moradora filmou o momento que o fogo tomou conta do teto da sua residência, é possível ouvi-la chorando. Outro vídeo mostra os barracos completamente destruídos no dia seguinte. As imagens mostram pedaços de madeira queimados espalhados pelo chão e alguns móveis que as famílias conseguiram salvar.

Prefeitura de São Paulo diz ter prestado apoio a 12 famílias vítimas do incêndio, totalizando 35 pessoas. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social afirma que entregou itens de primeira necessidade para os afetados. Foram 35 colchões, 35 cobertores, 13 cestas básicas, 35 kits de higiene e 13 kits de limpeza. A pasta acrescentou que ofereceu acolhimento na rede socioassistencial, mas não houve aceite das famílias.

O trabalho dos bombeiros durou cerca de três horas. A socorro foi acionado às 20h05 e enviou sete equipes para o atendimento. Por volta das 23h30, a corporação informou que o fogo havia sido extinto.

A Subprefeitura Cidade Tiradentes informou que uma equipe visitou a área atingida pelo fogo e avaliou que não era preciso interditar o local.

Polícia Civil investiga as causas do incidente. A corporação disse que a Polícia Militar e a Defesa Civil também foram acionados. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como incêndio no 53° DP (Parque do Carmo).