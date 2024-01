Em SP, Ibram lança Programa (Re)Conexões e realiza debate sobre Museu da Democracia

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), vinculado ao Ministério da Cultura, vai o promover no próximo dia 18 de janeiro, no Museu Lasar Segall, em São Paulo, o evento de lançamento do Programa (Re)Conexões que tem o objetivo de ampliar o diálogo com a sociedade civil. Este primeiro evento contará com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, que participa da mesa de debate com o tema “A construção do Museu da Democracia”.

O Programa (Re)Conexões acontece no âmbito do Sistema Brasileiro de Museus (SBM) e é realizado em parceria com o Sistema Paulista de Museus.

Criado pela Lei nº 11.904/2009, o SBM tem como objetivo promover a coordenação, articulação, mediação, qualificação e cooperação entre os museus brasileiros. Dentre as finalidades previstas, cita-se a colaboração com o desenvolvimento, a implementação, o monitoramento e a avaliação do Plano Nacional de Cultura, de que trata a Lei nº 12.343, de 2010, e do Plano Nacional Setorial de Museus, por meio do estabelecimento de parcerias, em especial com os Sistemas de Museus de estados, municípios e regiões.

Museu da Democracia

O Museu da Democracia será um ponto de unidade do país em defesa dos valores da liberdade e igualdade política. A obra receberá R$ 40 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC. Como parte da construção do futuro museu, está disponível desde o dia 8 de janeiro de 2024 o Repositório Digital para a construção do Museu da Democracia, iniciativa do Ibram e do MinC.

O site tem o objetivo de preservar a memória da história da democracia no Brasil e destacar a resistência contra os atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. O Repositório inclui conteúdo multimídia, inicialmente com uma exposição dedicada exclusivamente ao atentado. O Repositório pode ser acessado no endereço democracia܂museus܂gov܂br.