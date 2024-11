Em SP, GCMs Ambientais fazem curso de capacitação para aprimorar técnicas de fiscalização 

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) de São Paulo, realizou o Curso de Fiscalização Ambiental no Município de São Paulo – Turma 5. O curso teve como objetivo capacitar guardas-civis ambientais, que são profissionais envolvidos na preservação ambiental da cidade.

As atividades foram realizadas entre 1º e 26 de novembro, com uma carga horária total de 90 horas. Nesse período, os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em diversos temas essenciais para a fiscalização e proteção ambiental, adquirindo habilidades e competências para melhorar a gestão ambiental no município.

Entre os principais temas abordados, estão Estrutura e procedimentos da fiscalização ambiental no município; Conceitos de infrações, crimes e responsabilidades ambientais; Licenciamento ambiental para atividades e empreendimentos; Gestão e fiscalização de áreas protegidas e de preservação permanente; Práticas de manejo de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; Ferramentas e tecnologias para ações fiscalizatórias, como GPS e drones; Infrações contra a fauna silvestre e técnicas de manejo sustentável.

As aulas ocorreram em locais estratégicos para as atividades práticas, incluindo a UMAPAZ, no Parque Ibirapuera; o CEMACAS, no Parque Anhanguera; e a sede da SVMA, na Rua do Paraíso.

Ao longo do curso, os participantes tiveram a oportunidade de interagir com especialistas e autoridades no tema e participaram de atividades práticas e simulações, que reforçaram os conteúdos discutidos.