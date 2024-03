Em SP, feriado da Páscoa terá parques abertos, suspensão de rodízio e multivacinação

Neste feriado da Paixão de Cristo alguns equipamentos municipais terão seu horário de atendimento alterado, de acordo com o decreto de número 63.111 de 29 de dezembro de 2023, sobre o funcionamento das repartições públicas municipais da administração direta, autárquica e fundacional. Entre outros serviços, funcionarão normalmente as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, estas últimas inclusive para multivacinação.

Veja, a seguir, os equipamentos que estarão ABERTOS durante o feriado:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) – das 7h às 22h;

AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas – das 7h às 22h;

Hospitais Municipais (HMs);

Hospitais Dia (HDs) 12h e 24h;

Prontos-socorros Municipais (PSMs);

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

Laboratório de Análises Toxicológicas (LAT);

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Hospitais veterinários

As quatro unidades estarão fechadas ao longo do feriado.

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III funcionarão para demandas internas. A Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) e a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) estarão em regime de plantão.

Subprefeituras

As praças de Atendimento das 32 subprefeituras estarão fechadas.

Ruas Abertas

A Avenida Paulista e a Liberdade estarão abertas aos pedestres na sexta-feira (29) e no domingo (31), das 9h às 16h.

Ecopontos

Sexta-feira e domingo, abertos das 6h às 18h. Sábado, das 6h às 22h.

Pátios de compostagem

Funcionarão dias 29, 30 e 31, das 14h às 22h.

Abastecimento

Abertos

Central de Abast. Leste – 7h às 13h

Central de Abast. Pátio Pari – 4h às 20h

Mercado Guaianases – 8h às 13h

Mercado Ipiranga – 8h às 13h

Mercado Lapa – 8h às 14h

Mercado Penha – 8h às 16h

Mercado Pinheiros – 8h às 15h

Mercado Pirituba – 7h às 18h

Mercado São Miguel – 9h às 15h

Mercado Sapopemba – 8h às 13h

Mercado Teotônio Vilela – 8h às 13h

Mercado Tucuruvi – 7h30 às 13h

Mercado Vila Formosa – 8h às 13h

Sacolão Avanhandava – 7h às 17h

Sacolão Bela Vista – 8h às 14h

Sacolão Butantã – 7h às 13h30

Sacolão Cid. Tiradentes – 8h às 15h

Sacolão City Jaraguá – 7h às 14h

Sacolão Cohab Adventista – 8h às 14h

Sacolão Estrada do Sabão – 7h às 14h

Sacolão Freguesia do Ó – 7h às 15h

Sacolão Jaguaré – 7h às 13h

Sacolão Jaraguá – 7h às 14h

Sacolão João Moura – 7h às 16h

Sacolão São Miguel – 9h às 15h

Feiras Livres

Fechados

Bom Prato Paulistano

Sacolão Brigadeiro

Sacolão da Lapa

Armazéns Solidários

Transporte público

O atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes na Sexta-feira Santa será das 6h às 22h, exceto nos postos dos terminais Amaral Gurgel, Casa Verde e Guarapiranga, que estão fechados para obras. Já os postos Jabaquara e Santana e o Posto Central da SPTrans estarão fechados no feriado e retornam ao funcionamento normal na segunda-feira (1º).

Recarga do Bilhete Único

Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do bilhete, que pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com os aplicativos credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível no site da SPTrans. Após a compra dos créditos, recarregue o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

Operação dos ônibus

A frota do sistema de transporte público municipal no feriado (29), será correspondente a cerca de 6.625 ônibus em circulação.

Posto de Apoio à Mulher – Terminal Sacomã

Não haverá funcionamento no Posto de Apoio à Mulher – Terminal Sacomã no dia 29. As interessadas serão direcionadas à Casa da Mulher Brasileira, por meio de cartazes no local.

O Posto de Apoio à Mulher, localizado no mezanino do Terminal Sacomã, realiza atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.

Serviço

Dia 29 de março – Sexta-feira Santa

Postos de venda e atendimento em terminais e Expresso Tiradentes – funcionamento normal, das 6h às 22h (exceto nos postos dos terminais Amaral Gurgel, Casa Verde e Guarapiranga, que estão fechados para obras).

Postos Jabaquara e Santana – fechados

Posto Central da SPTrans – fechado

Posto de Apoio à Mulher – Terminal Sacomã – fechado

Rodízio

O Rodízio Municipal de Veículos não vigora na sexta-feira (29).

Zonas Máximas de Restrição

Também não prevalecem as demais restrições existentes na cidade:

● Rodízio de veículos pesados (caminhões);

● Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

● Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF);

● As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas.

Ciclofaixa de lazer

A ciclofaixa de lazer será ativada na sexta-feira (29) e no domingo (31).

Zona Azul

O estacionamento rotativo pago – Zona Azul, funcionará conforme a sinalização do local.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Assistência Social

Abertos: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), Centros de Acolhida, Central de Vagas, Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas, Casa Lar, Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Fechados: Supervisão de Assistência Social (SAS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros POP, Núcleo de Proteção Jurídica (NPJ), Centro para Crianças e Adolescentes (CCA), Centro para a Juventude (CJ), Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos (CEDESP), Núcleo de Convivência para Idosos (NCI), Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência (NAISPD), Centro Dia para Idosos (CDI), Centro de Referência do Idoso (CRECI), Circo Escola, Serviço de Assistência Social à Família (SASF), Centro de Convivência Intergeracional (CCInter), Centro de Defesa e Convivência da Mulher (CDCM), Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência (SPVV), Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE-MA), Restaurante Escola, Centro Dia para Pessoa com Deficiência (CDPCD) e as sedes da Família Acolhedora.

Centros Esportivos

As unidades estarão fechadas nesta sexta-feira, exceto o CERET, a pista de skate do Chuvisco e o Centro de Esportes Radicais.

No sábado e no as unidades funcionarão normalmente, nos horários habituais de fim de semana e feriados. Para ter acesso ao horários das unidades nessas datas, clique aqui

Parques

Os parques da cidade permanecerão abertos nos horários habituais. Clique aqui para ter acesso.

Algumas unidades administradas pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) terão alterações no horário de funcionamento. Confira:

Viveiros Municipais: fechados de 29 a 31/3

Divisão da Fauna Silvestre (DFS):

Plantão telefônico: de 29 a 31 de março, das 8h às 17h

Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS)

29 e 31/3: Recebimento de animais das 8h às 12h

30/3: Recebimento de animais das 8h às 14h

Unidade da DFS no Ibirapuera: Permanecerá fechado de 29 a 31 de março

UMAPAZ e Planetário do Carmo: fechados

Minhocão

Estará aberto sexta, sábado e domingo, das 7h às 22h.

Direitos Humanos

Estarão abertos

Casa da Mulher Brasileira – 24 horas

Os 52 Conselhos Tutelares funcionarão na forma de regime de plantão por meio dos celulares de apoio. Clique aqui para ter acesso à lista de contatos

Centro de Referência da Criança e do Adolescente, das 08h às 20h.

População em Situação de Rua – Estação Cidadania – das 7h às 19h

Fechados

Centros de Cidadania da Mulher, Centros de Referência da Mulher, Unidade Móvel Postos Avançados de Atendimento à Mulher das Estações do Metrô Santa Cecília e Estação da Luz, e do Terminal de Ônibus Sacomã;

Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial;

Centros de Cidadania LGBTI+ e Unidades Móveis LGBTI+;

Polo Cultural da Terceira Idade José Lewgoy;

Pessoas Desaparecidas – Posto Avançado; plantão pelo WhatsApp (11) 97549-9770 institucional, que estará ativo para comunicado de pessoas desaparecidas;

Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI) Oriana Jara e Unidade móvel;

Ouvidoria de Direitos Humanos;

Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua;

Serviços de Inclusão Social e Produtiva (Recifran/Reviravolta);

Serviços do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), Vila Maria e Butantã;

Educação

Os 58 Centros Educacionais Unificados (CEUs) da capital estarão abertos para atender a comunidade no feriado da Páscoa. De 29 a 31 de abril o horário de funcionamento das unidades será das 8h às 18h. As atividades de recreação nas 48 piscinas estarão abertas ao público.

Para ter acesso à programação completa, clique aqui

Fazenda

O Centro de Atendimento da Fazenda estará fechado na sexta-feira.

Inovação e Tecnologia

Não haverá atendimento ao público nas instalações da rede Fab Lab Livre SP e Telecentro nos dias 29 e 30. O Descomplica SP também estará fechado na Sexta-Feira Santa. A Central do SP 156 funcionará em esquema de plantão durante todo o feriado.

Trabalho

Os serviços do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo e da Ade Sampa, ligados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, não terão atendimento na Sexta-feira Santa.

Os usuários da rede de coworkings Teia também não poderão contar com atendimento no dia 29, devido ao feriado. Todas as atividades serão normalizadas na segunda-feira (1º). Os munícipes podem agendar serviços como habilitação do seguro-desemprego e formalização do MEI- Microempreendedor Individual pela Central SP 156. Pelo Portal Cate é possível também se cadastrar para vagas de emprego e participar de cursos gratuitos em áreas como gastronomia, tecnologia, entre outros.

Serviço:

Agendamento

Central 156

Habilitação do Seguro-Desemprego

Formalização para o MEI – Microempreendedor Individual Inscrições para vagas de emprego e qualificação profissional no Portal Cate

Confira aqui como utilizar a rede Teia

Atendimento ao Empreendedor envie um e-mail para:

atendimento@adesampa.com.br

Cultura

Arquivo Histórico Municipal – fechado todos os dias

Beco do Pinto – aberto todos os dias, das 9h às 17h

Biblioteca Mário de Andrade – fechada 29, 30 e 31 de março

Bibliotecas de Bairro – abertas somente no sábado

Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José De Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa e Paulo Setúbal – abertas só no dia 30

Bosques de Leitura – abertos no sábado

Capela do Morumbi – aberta todos os dias, das 9h às 17h

Casa de Cultura Santo Amaro (Paço Cultural Júlio Guerra Casa Amarela) – fechada só no dia 29

Casa da Imagem (antiga Casa nº1) – aberta todos na sexta-feira, sábado e domingo

Casa de Cultura Brasilândia – fechada só no dia 29

Casa de Cultura Butantã – fechada na sexta-feira

Casa de Cultura Campo Limpo – aberta todos os dias

Casa de Cultura Da Vila Guilherme (Casarão) – fechada somente em 29 de março

Casa de Cultura Freguesia Do Ó (Salvador Ligabue) – aberta todos os dias

Casa de Cultura Guaianases – fechada só no dia 29

Casa de Cultura Hip Hop Leste (Cidade Tiradentes/Espaço Cultural Casa da Fazenda) – fechada na sexta-feira

Casa de Cultura Hip Hop Sul (Cora Coralina) – fechada só no dia 29

Casa de Cultura Itaim Paulista – fechada na sexta-feira

Casa de Cultura Itaquera (Raul Seixas – Parque Raul Seixas) – fechada no dia 29

Casa de Cultura M’ Boi Mirim – fechada na sexta-feira

Casa de Cultura De Parelheiros – fechada para reforma

Casa de Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso de Mendonça) – fechada em 29 de março

Casa de Casa de Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso de Mendonça) – fechada no dia 29

Casa de Cultura São Mateus – fechada na sexta-feira

Casa de Cultura São Miguel Paulista (Antônio Marcos) – fechada no dia 29

Casa de Cultura São Rafael – fechada na sexta-feira

Casa de Cultura Tremembé – fechada no dia 29

Casa de Cultura do Ipiranga (Chico Science) – fechada somente na sexta-feira

Casa do Bandeirante – aberta dias 29, 30 e 31, das 9h às 17h

Casa do Grito – aberta todos os dias

Casa do Modernista – aberta sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 17h

Casa do Sertanista (Casa do Caxingui ) – aberta todos os dias, das 9h às 17h

Casa do Tatuapé – aberta sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 17h

Centro Cultural da Diversidade (Teatro Décio De Almeida Prado) –aberto só nos dias 29 e 30, das 10h às 22h

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso – aberto no sábado, das 10h às 22h

Centro Cultural da Penha – Teatro Martins Penna aberto no dia 29, das 18h às 22h. No dia 30, aberto das 10h às 22h; em 31 de março, fechado

Centro Cultural de Vila Formosa – aberto nos dias 29 e 30, das 9h às 18h

Centro Cultural do Grajaú ( Palhaço Carequinha) – aberto no sábado, das 0h às 22h

Centro de Culturas Negras – fechado

Centro Cultural Olido – fechado

Centro Cultural Santo Amaro – fechado

Centro Cultural Tendal da Lapa – fechado

Centro De Formação Cultural Cidade Tiradentes – fechado

Centro da Memória do Circo – fechado

Centro de Referência da Dança- CRD – aberto na sexta-feira e no sábado, das 14h às 21h

Chácara Lane – aberta todos os dias, das 9h às 17h

Escola Municipal de Bailado – fechada

Escola Municipal de Iniciação Artística – fechada

Escola Municipal de Música – fechada

Fundação Teatro Municipal/Praça Das Artes- Clique aqui para ter acesso à programação

Hemeroteca – atendimento mediante agendamento.

Monumento à Independência (Cripta Imperial) – em reforma

Pavilhão das Culturas Brasileiras – fechada

Polo Cultural e Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto) – aberto todos os dias, das 10h às 19h

Polo Chácara do Jockey – fechado

Ponto de Leitura Piqueri – aberto no sábado

Ponto de Leitura Jardim Lapena – aberto no dia 30

Sítio da Ressaca – aberto todos os dias, das 9h às 17h

Sitio Morrinhos – aberto todos os dias, das 9h às 17h

Solar da Marquesa de Santos – aberto todos os dias, das 9h às 17h

Teatro Alfredo Mesquita – aberto dia 29, das 14h às 23h; 30 de março, das 14h às 22h; dia 31, das 14h às 21h

Teatro Artur Azevedo – aberto nos dias 29 e 30, das 14h às 23h; 31 de março, das 14h às 21h

Teatro Cacilda Becker – aberto na sexta-feira, das 14h às 23h; sábado, das 14h às 22h; domingo, das 14h às 21h

Teatro Flávio Império – aberto dias 29 ,30 e 31

Parque Daniel Marques – aberto das 6h às 19h dias 29 e 30. Teatro aberto das 10h às 21h. Dia 31, teatro das 10h às 19h.

Teatro João Caetano – fechado para reforma.

Teatro Paulo Eiró – aberto dia 29, das 14h às 23h; dia 30, 14h às 22h; 31, das 14h às 21h

Centro Cultural São Paulo – teatro e cinema abertos durante todos os dias do feriado; bibliotecas (exceto a Louis Braile), fechadas na sexta-feira e abertas sábado e domingo; Biblioteca Louis Braile: fechada dia 29 e 31, aberta no dia 30; Discoteca Oneyda Alvarenga fechada na sexta, aberta sábado e domingo; Multimeios e demais áreas: fechados; pisos expositivos, áreas de convivência e central de informações, abertos; administração fechada.