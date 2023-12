Em SP, esquema vacinal contra a Covid-19 está disponível para toda a população

Nesta quarta-feira (13), a vacinação na cidade de São Paulo ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas das 7h às 19h. Estão disponíveis os imunizantes contra a Covid-19 e multivacinação para crianças e adolescentes.

Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio do Programa Municipal de Imunizações (PMI), da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), lembra que o esquema vacinal contra a Covid-19 está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.

Para crianças de seis meses a quatro anos, o esquema básico é feito com três aplicações. Para crianças acima de cinco anos até adolescentes até 17 anos, são duas doses no esquema básico e um reforço. Para adultos, são duas doses no esquema básico e o reforço com a Pfizer bivalente, respeitando o intervalo de quatro meses da mais recente dose recebida.

Além disso, teve início na sexta-feira (8) a aplicação da segunda dose da vacina bivalente contra a Covid-19 para idosos maiores de 60 anos de idade e pessoas acima dos 12 anos imunocomprometidas, que tenham recebido a mais recente dose do imunizante há mais de seis meses, conforme recomendação do Ministério da Saúde (MS).

Multivacinação

A campanha de multivacinação, voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias), foi prorrogada até o final do ano letivo de 2023. O objetivo é elevar as coberturas vacinais e impedir a reintrodução de doenças erradicadas ou disseminação de doenças imunopreveníveis. Durante a campanha, são ofertadas vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI) como tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23.

Serviço – Vacinação na capital

No dia 13 de dezembro (quarta-feira)

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Vacinação crianças, adolescentes e adultos – Funcionamento das 7h às 19h.

AMAs/UBSs Integradas: Vacinação crianças, adolescentes e adultos – Funcionamento das 7h às 19h.