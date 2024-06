Em SP, Circuito Popular de Corridas de Rua está de volta

O Circuito Popular de Corridas de Rua tem inscrições gratuitas e doação de 1 kg de alimento não perecível por participante. As inscrições serão abertas nesta quarta-feira, dia 05/06, e efetuadas por meio do site Minhas Inscrições. A primeira prova já tem data marcada, neste domingo (09/06), na zona sul da cidade.

O primeiro percurso acontece no Parque das Bicicletas, que está localizado na Alameda Iraé, 35. O espaço de 5km tem bastante curvas e empolga os munícipes amantes de corridas. Uma das formas mais fáceis de acessar o espaço é desembarcar na estação de metrô AACD-Servidor (Linha 5-Lilás), que fica próximo do local da prova.

No dia 08/06, os inscritos podem retirar seus kits da primeira etapa da corrida no mesmo local onde acontece o circuito, das 09h às 18h. Farão parte do kit uma camiseta de poliamida, um número de peito com chip de cronometragem e uma sacochila. Além disso, ao fim do percurso, uma medalha será entregue aos participantes.

Para os pequenos, que querem ingressar no mundo das corridas, o Circuito Popular também terá edição Kids. As inscrições da corrida kids acontecerão no dia 08/06, a partir das 09h, no local de retirada dos kits, no Parque das Bicicletas. As vagas são limitadas a 100 participantes.

As etapas serão separadas por idade, sendo de 0 a 6 anos: 50 metros; 7 e 8 anos: 100 metros; 9 e 10 anos: 200 metros; de 11 a 13 anos: 400 metros. Além da corrida, o evento também conta com área kids.