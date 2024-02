Em SP, CEUs promovem programação especial de Carnaval

Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) entram na folia promovendo várias atividades gratuitas para as comunidades de todas as regiões da capital paulista durante este mês de carnaval.

Entre os destaques da programação, o “Bloco do Curupira Pira Pira” vai agitar no dia 12 o CEU Vila Atlântica, às 14h, e no dia 13, o CEU Vila Curuçá, também às 14h.

A programação segue também durante todo o mês. Entre outras coisas, em 15 de fevereiro haverá “O jogo do Folclore”, às 10h, no CEU Lajeado e no dia 16 a orquestra “Cornucópia Desvairada” vai animar o CEU Heliópolis, às 14h.

Confira outros destaques da programação neste link.