Em SP, Centros Esportivos oferecem atividades físicas para todas as idades

Para quem quer sair do sedentarismo, a Prefeitura de São Paulo oferece para a população 46 Centros Esportivos, abrangendo todas as regiões de São Paulo: zonas Sul, Leste, Oeste, Norte e Centro, para entregar à população atividades físicas para todas as idades. Para mais informações sobre os Centros Esportivos e descobrir qual o mais próximo, acesse o site: https://capital.sp.gov.br/web/esportes/w/centros_esportivos/8001

Fazer exercício fisico é fundamental para evitar diversos problemas de saúde. Quem utiliza um dos equipamentos da administração, aprova as aulas. “Eu nunca trabalhei com pesado, sempre trabalhei sentado e andava pouco, quando eu saía era de carro. Depois que me aposentei, estou cuidando da minha saúde e uma das formas me exercitando”, conta Hamilton Inácio de Faria, 74 anos, que frequenta as aulas de condicionamento físico para a terceira idade no Centro Esportivo Mané Garrincha.

Renato Ramos, de 75 anos, também praticante da atividade de condicionamento físico e comenta que, depois iniciar a prática, ganhou mais disposição. “A mente também fica mais esperta. Antes eu acordava mais tarde, ficava meio lerdo e era mais difícil para fazer as coisas.”

Professora de condicionamento físico, patinação e jump no Centro Esportivo do Mané Garrincha, Gislene Rocha diz que a atividade física deve ser praticada por pessoas de todas as idades. “Tem uma faixa de adulto que procura atividades que unem habilidade e saúde. Já os mais jovens procuram exercícios variados. E existe uma camada de idosos que não têm uma capacidade funcional legal, então eu preciso moderadamente introduzir atividades que estejam em uma intensidade moderada, de preferência 70%. E o importante no idoso é diversificar o tipo de exercício”, afirma a educdora física.

Para os adultos, a organização indica que sejam realizados, pelo menos, 150 a 300 minutos de exercício físico por semana divididos em 5 dias. Enquanto para as crianças e adolescentes, uma média de 60 minutos diários.

Por que praticar atividades físicas?

A pratica exercícios traz uma série de benefícios para o corpo e a mente. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 4 a 5 milhões de mortes poderiam ser evitadas, a cada ano, se a população se tornassem mais ativas fisicamente.

Os principais benefícios são:

1. Combate ao excesso de peso e obesidade: As atividades físicas são a melhor forma de combater o excesso de peso ou obesidade, além de ajudar a manter a perda de peso. Isto porque os exercícios aceleram o metabolismo do corpo, favorecendo o gasto de energia e a queima de calorias

2. Reduz a pressão arterial: Realizar exercícios aeróbicos regularmente, como caminhada, por exemplo, ajuda a reduzir a pressão arterial e a melhorar a circulação sanguínea.

3. Diminui o risco de doenças cardiovasculares: Melhoram os níveis de colesterol bom (HDL) e reduzem o colesterol ruim (LDL) e os triglicerídeos, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares, como aterosclerose, infarto ou derrame cerebral.

4. Diminui o risco de diabetes: Por controlar os níveis de açúcar no sangue, a pratica pode ajudar a prevenir a diabetes tipo 2, além da síndrome metabólica.

5. Fortalece ossos e articulações: Os exercícios como caminhada ou musculação ajudam a fortalecer os ossos e as articulações por promover o crescimento ósseo e aumentar a resistência e a densidade dos ossos.

6. Diminui o estresse: A prática de atividades físicas de forma regular auxilia a equilibrar o nível de hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina, que geralmente são liberados em grandes quantidades no corpo em momentos de estresse e nervosismo.

7. Combate a ansiedade e depressão: Auxiliam a aumentar a produção, a liberação e a sensibilidade de neurotransmissores no cérebro, como a serotonina, noradrenalina e a dopamina, responsáveis por regular o humor. Quando esses neurotransmissores se encontram em baixas concentrações no corpo, podem causar ansiedade ou depressão, e por isso, as atividades físicas ajudam a combater a ansiedade e a depressão.

8. Melhora o sono: As atividades físicas ajudam a dormir melhor e melhorar a qualidade do sono, permitindo que a pessoa adormeça mais rapidamente e com um sono mais profundo e reparador.

9. Fortalece o sistema imunológico: As atividades físicas ajudam a fortalecer o sistema imunológico e a aumentar e melhorar a capacidade do corpo de combater infecções, pois ativam as células de defesa, estimula a produção de substâncias anti-inflamatórias, o que melhora o funcionamento das células do sistema imunológico.