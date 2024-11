Em SP, Campanha de Mobilização contra a Dengue acontece até 29 de novembro

A Prefeitura de São Paulo realiza a Campanha de Mobilização de Prevenção e Combate à Dengue e Demais Arboviroses: Não deixe a dengue entrar! Nesta segunda-feira (18), uma parceria entre as secretarias municipais de Saúde (SMS) e da Educação (SME) iniciou ações integradas com as escolas municipais com o objetivo de conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da prevenção à dengue e da hidratação, especialmente em períodos de calor, em alusão ao Dia H da Hidratação. A abertura ocorreu na EMEF Brigadeiro Haroldo Veloso, em Itaquera, às 8h30 com a presença das autoridades.

Até o final de novembro, atividades educativas serão realizadas em escolas e CEUs de todas as regiões da cidade. Com apoio de profissionais de saúde, os estudantes aprenderão sobre o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti, as formas de prevenção e a necessidade de eliminar criadouros. Serão distribuídos materiais educativos, e haverá oficinas e rodas de conversa para envolver e informar estudantes, professores e a comunidade escolar. Cada Unidade Educacional e a UBS ou UVIS de referência fará o planejamento e a promoção das atividades, com apoio dos estudantes do Grêmio Estudantil e da Imprensa Jovem para divulgar esse conhecimento adquirido.

No Dia H da Hidratação, a campanha também destaca a importância de se manter hidratado, especialmente em épocas de altas temperaturas. A hidratação ajuda a combater os efeitos da dengue e é essencial para prevenir desidratação, um risco em ambientes de baixa umidade.

Além das ações nas escolas, a campanha contará com o Dia D Municipal de Combate à Dengue, no dia 23 de novembro, com a abertura das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e atividades de conscientização em toda a cidade. Stands serão montados em locais estratégicos para informar a população sobre medidas de prevenção e controle das arboviroses, como dengue, zika e chikungunya.

Essa ação intersecretarial busca engajar toda a cidade no combate ao mosquito, promovendo saúde e segurança para todos. A Prefeitura também colocará seis pontos com stands em diferentes regiões da cidade, promovendo ações diversificadas sobre a dengue. Os pontos estarão localizados nos seguintes endereços:

Zona Leste: EMEF Brigadeiro Haroldo Veloso – DRE Itaquera

R. Marcelino da Silva, 50 – Itaquera

Zona Oeste: CEU Butantã – DRE Butantã

Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1870 – Jardim Esmeralda

Zona Sudeste: CEU Caminho do Mar – DRE Santo Amaro

Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 5241 – Jardim Lourdes

Zona Sul: CEU Cantos do Amanhecer – DRE Campo Limpo

Av. Cantos do Amanhecer, S/N – Jardim Eledy

Zona Norte: CEU Paz – DRE Freguesia/Brasilândia

Rua Daniel Cerri, 1549 – Jardim Paraná

Zona Centro: EMEI Antonio Figueiredo Amaral – DRE Ipiranga

R. Leonardo Jones Júnior, 34 – Barra Funda